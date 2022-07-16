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「華人是人渣」 男子紐約皇后區街頭將華男打斷牙

記者就卡舒吉謀殺案提問 遭拜登回嗆：多蠢的問題

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

一名22歲的華男日前在皇后區阿斯托利亞(Astoria)街頭，被一名陌生男子先以「華人是人渣」等言論侮辱，隨後遭對方攻擊頭部，牙齒被撞碎；截止16日嫌犯仍然在逃，紐約市警日前公開這名涉案男子的照片，呼籲知情者提供線索。

根據市警114分局消息，一名22歲的華裔男子於12日晚9時左右，在34大道與施坦威塔街(Steinway St.)附近，遭到一名陌生男子的攻擊；警方指，這名陌生男子先以「華人都是人渣」以及「亞裔害我找不到工」等仇亞言論侮辱受害人，隨後用自己的頭撞擊受害人的頭，導致其牙齒被撞碎。

警方提供的通緝照片顯示，涉案男子皮膚較白，身材中等，留絡腮鬍，作案時身穿灰色的T恤，戴鴨舌帽，背黑色的單肩包。

根據警方紀錄，在這起案件發生數小時前，一名亞裔女性在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)受到陌生男子的攻擊；警方稱，這名男子先用腳踢受害人，隨後大喊讓這名女子「滾出美國」。

市警仇恨犯罪工作組已介入調查兩起案件，任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 華人 紐約市

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