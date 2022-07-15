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紐約男涉酒駕…法拉盛附近高速路7車連撞 4人傷

牟蘭
一名30歲的男子因涉酒駕，在法拉盛附近的高速路附近造成連環車禍，四人受傷。(取自ABC視頻)
一名30歲的男子因涉酒駕，在法拉盛附近的高速路附近造成連環車禍，四人受傷。(取自ABC視頻)

一名30歲的男子因涉酒駕，15日凌晨6時左右在鄰近法拉盛草原可樂娜公園附近的大中央快速路(Grand Central Parkway)，突然撞上中間道的圍欄，隨後又撞上一輛黑色轎車，引起連環車禍，總共七輛車受損，四人受傷，路段關閉數小時，清理所有碎片後，才放行車輛。

根據紐約市警消息，一名駕駛紅色雪佛蘭科邁羅(Chevy Camaro)的30歲男子，15日凌晨6時行駛至大中央快速路的法拉盛草原可樂娜公園與秋園丘的交口附近時，突然撞向中間圍欄，隨後撞上一輛正在行駛的凌志(Lexus)轎車。

兩車碰撞後，導致大量碎片飛出，碎片先砸向兩輛西行的車輛，又砸向一輛反方向行駛的轎車，導致該車的擋風玻璃被擊碎；警方指，紅色雪佛蘭科邁羅轎車完全撞損，另有六輛車在這起意外中損壞，四人受輕傷，送往附近醫院治療後，情況已穩定。

警方消息稱，這名駕駛紅色雪佛蘭科邁羅的男子，經相關檢測，血液中的酒精成分超標，已被警方當場逮捕；因發生連環車禍，相關路段關閉數小時，清理完所有碎片後，才放行車輛。

這名涉案男子的姓名尚未公布，警方仍在調查這起連環車禍中。

車禍 法拉盛 檢測

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