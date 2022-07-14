紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 媽媽：男方扭曲事實

23歲的華女黃妮可。(記者張晨/翻拍)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)於5月間被發現死於布朗士 僻靜處一輛被燒毀的車內，警方驗屍後認定兩人被槍殺焚屍；黃妮可的母親14日說，對此前媒體報導警方及帕瑞拉家人所說「他只是在錯誤的時間錯誤的地點。」表示憤怒，因為女兒死亡當天是先被帕瑞拉叫下住所才被劫車，並把從不離身的玉佩項鍊留在了家中地毯上。

「知道我的女兒被是這起謀殺案的受害者，但媒體和帕瑞拉的家人一邊倒的將責任推卸給了她，這太不公平了。」黃妮可的母親陳艾米(Amy Chan)說。

「他是個好心的人，只是幫朋友搭車。」帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)在案發後說；而警方也表示，帕瑞拉沒有犯罪記錄，他當時只是和黃妮可在一起。

而陳艾米說，「繼續讓媒體報導此事或責怪任何人都不能讓我的孩子回來，但當我坐在那裡哀悼我的大女兒、唯一的女兒和最好的朋友時，人們卻在聽信一面之詞、扭曲事實，這讓我感到噁心。」

此前警方表示，黃妮可的死涉及曼哈頓 下城黑幫爭鬥，她先是遭到下山幫(Down the Hill)成員搶劫，但案發後她並沒有報警，而是向其在上山幫(Up the Hill)的朋友抱怨了此事。

警方認為，下山幫成員報復綁架了黃妮可，而當時她正和帕瑞拉在一起，但帕瑞拉對此毫不知情。

陳艾米表示，但事實是，帕瑞拉先給黃妮可打了電話，她走下住所後才遭劫，並把從不離身的玉佩項鍊留在了門前的地毯上；「因為她有預感危險要發生。」

「如果她當時留在家裡，她如今可能還活著。」陳艾米說，但她仍就選擇站在「有麻煩的朋友身邊。」

家人表示，黃妮可和帕瑞拉在曼哈頓下城公立110小學相識，後來一起上了湯普金斯廣場中學(Tompkins Square Middle School)；帕瑞拉經常在下東區各個籃球場打球，而黃妮可也住在周圍，兩人時常相遇。

女兒在下東城市長大，「所以她認識這裡的每個人。」陳艾米說；一些鄰居也表示，當社區有籌款活動時，這家人總慷慨解囊。

黃妮可是華埠 格蘭街(Grand st.)美甲沙龍「Nails by Nikki」的老闆，這間店是她父母送給她高中畢業的禮物；而同一條街的華隆中餐廳(Wa Lung Kitchen)則由她父母經營。