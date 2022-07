「該死華人在美國幹嘛？」非裔男在曼哈頓攻擊2韓裔女

曼哈頓中城攻擊2亞女,非裔男被控多項仇恨犯罪。(市警提供)

40歲的非洲裔男子強森(Derrick Johnson)因在5月間於曼哈頓 中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站 攻擊、並大罵兩名韓裔女子「該死的華人」而被警方逮捕;其在13日過堂時被檢方以多項仇恨犯罪 提起訴訟,並被法官下令進行精神評估。

檢方表示,案件發生在5月8日,強森在該地鐵站接近了兩名韓裔女子,並大罵「該死的華人,在美國幹嘛?!」(You f—ing Chinese. I don't know why you're here in America.)

警方稱,突如其來的攻擊導致一名受害者摔倒在地,而強森又對躺在地上的受害者猛吐口水。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在一份新聞稿中寫道,案件導致26歲的受害者胳膊和腿「瘀傷嚴重、頭部和下巴更感劇烈疼痛、腫脹」。

強森當日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)提審時被法官下令接受精神評估,並還押候審;目前被控兩項具仇恨犯罪意圖的三級襲擊重罪(Assault in the Third Degree as a Hate Crime),以及多項二級加重騷擾(Aggravated Harassment in the Second Degree)。

「地鐵系統是紐約市的命脈,所有族裔背景的乘客出行時都應得到足夠的安全感。」白艾榮寫道,以偏見為意圖的犯罪不可接受,辦公室也在積極擴大仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit),加強檢控工作,同時增加社會參與度和其他預防措施。

強森上月在雀兒喜(Chelsea)因毆打兩名出警警員被捕,警方稱,他騎在一名警察身上,反覆毆打其臉部,隨後又毆打了另一名女警。

根據紀錄,強森前科累累,被捕罪名包括重竊、重罪攻擊、非法持有武器及公共場所暴露私處等;警方稱,其經常在曼哈頓中城、下城遊蕩作案。