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「該死華人在美國幹嘛？」非裔男在曼哈頓攻擊2韓裔女

記者張晨／紐約報導
曼哈頓中城攻擊2亞女，非裔男被控多項仇恨犯罪。(市警提供)
曼哈頓中城攻擊2亞女，非裔男被控多項仇恨犯罪。(市警提供)

40歲的非洲裔男子強森(Derrick Johnson)因在5月間於曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站攻擊、並大罵兩名韓裔女子「該死的華人」而被警方逮捕；其在13日過堂時被檢方以多項仇恨犯罪提起訴訟，並被法官下令進行精神評估。

檢方表示，案件發生在5月8日，強森在該地鐵站接近了兩名韓裔女子，並大罵「該死的華人，在美國幹嘛？！」(You f—ing Chinese. I don't know why you're here in America.)

警方稱，突如其來的攻擊導致一名受害者摔倒在地，而強森又對躺在地上的受害者猛吐口水。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在一份新聞稿中寫道，案件導致26歲的受害者胳膊和腿「瘀傷嚴重、頭部和下巴更感劇烈疼痛、腫脹」。

強森當日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)提審時被法官下令接受精神評估，並還押候審；目前被控兩項具仇恨犯罪意圖的三級襲擊重罪(Assault in the Third Degree as a Hate Crime)，以及多項二級加重騷擾(Aggravated Harassment in the Second Degree)。

「地鐵系統是紐約市的命脈，所有族裔背景的乘客出行時都應得到足夠的安全感。」白艾榮寫道，以偏見為意圖的犯罪不可接受，辦公室也在積極擴大仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit)，加強檢控工作，同時增加社會參與度和其他預防措施。

強森上月在雀兒喜(Chelsea)因毆打兩名出警警員被捕，警方稱，他騎在一名警察身上，反覆毆打其臉部，隨後又毆打了另一名女警。

根據紀錄，強森前科累累，被捕罪名包括重竊、重罪攻擊、非法持有武器及公共場所暴露私處等；警方稱，其經常在曼哈頓中城、下城遊蕩作案。

地鐵站 曼哈頓 仇恨犯罪

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