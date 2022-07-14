因醬料射殺嚴志文兇嫌之妻 檢撤銷其最重指控

赫希(左)及其妻多蘿西。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影、警方提供)

紐約皇后區 檢方14日消息顯示，當局撤銷對涉殺中餐館 外賣郎嚴志文兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，多項非法持有上膛槍等最嚴重控罪的指控，並大幅降低了她的保釋金；她的辯護律師對結果欣慰，並指這些藏匿的槍枝均非射殺受害人的凶器。

法院文件顯示，多蘿西的代表律師12日呈交新的證物，檢方撤銷她非法持有上膛槍的指控；她的律師貝德羅(Mark Bederow)在聲明中指，通過評估多蘿西的背景與案件的證據證據後，他很「欣慰」檢方最終撤銷當事人最嚴重的指控以及大幅度降低她的保釋金，「這些都是第一步」。

貝德羅說，檢方知道涉殺嚴志文的嫌犯、當事人的丈夫赫希(Glenn Hirsch)曾「進入多蘿西的公寓」，為此搜查她的房間，旨在找到可能藏匿的凶器，但證據顯示，這些被藏的槍枝都不是射殺受害人的武器。

涉嫌在皇后區森林小丘當街開槍射殺嚴志文的嫌犯妻子多蘿西日前因非法持有槍枝被捕；圖為嫌犯居住的公寓的附近街道。(記者牟蘭／攝影)

根據警方消息，赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的甜酸醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日涉殺嚴志文；警方經一個月的調查，逮捕了赫希，並在與他分居的62歲妻子多蘿西的公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈，其中多數槍枝已上膛。

警方在赫希被捕的兩天後，註冊護士多蘿西投案自首，以非法持有上膛槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；她的律師貝德羅曾指控檢方逼供，批評當局「濫用刑法與刑事訴訟 的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」涉殺嚴志文兇嫌赫希的信息，並指15萬元的保釋金是「天文數字」。

根據警方消息，警員曾在赫希的公寓的冰箱內，發現包括大量甜酸醬與醬油在內的大量調料，指被告有囤物癖；貝德羅對此表示，赫希存有的八把槍枝也是他「囤積物品的習慣」。

根據紀錄，多蘿西已在6月6日交付15萬元的保釋金暫時釋放，法院尚未公布降低後的保釋金金額，她下次將與赫希在同一日8月1日上庭。

赫希上月已交付50萬元的現金，取保候審，目前居住在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內，要求他24小時配戴電子腳鐐，除去聆訊、看醫生、見律師以及每天一小時戶外運動外，需居家不得外出，也不得去其妻子家中，且外出的時間、地點、搭乘的交通工具等，均需事先向警方匯報。