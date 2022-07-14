因醬料射殺嚴志文兇嫌之妻 檢撤銷其最重指控
紐約皇后區檢方14日消息顯示，當局撤銷對涉殺中餐館外賣郎嚴志文兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，多項非法持有上膛槍等最嚴重控罪的指控，並大幅降低了她的保釋金；她的辯護律師對結果欣慰，並指這些藏匿的槍枝均非射殺受害人的凶器。
法院文件顯示，多蘿西的代表律師12日呈交新的證物，檢方撤銷她非法持有上膛槍的指控；她的律師貝德羅(Mark Bederow)在聲明中指，通過評估多蘿西的背景與案件的證據證據後，他很「欣慰」檢方最終撤銷當事人最嚴重的指控以及大幅度降低她的保釋金，「這些都是第一步」。
貝德羅說，檢方知道涉殺嚴志文的嫌犯、當事人的丈夫赫希(Glenn Hirsch)曾「進入多蘿西的公寓」，為此搜查她的房間，旨在找到可能藏匿的凶器，但證據顯示，這些被藏的槍枝都不是射殺受害人的武器。
根據警方消息，赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的甜酸醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日涉殺嚴志文；警方經一個月的調查，逮捕了赫希，並在與他分居的62歲妻子多蘿西的公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈，其中多數槍枝已上膛。
警方在赫希被捕的兩天後，註冊護士多蘿西投案自首，以非法持有上膛槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；她的律師貝德羅曾指控檢方逼供，批評當局「濫用刑法與刑事訴訟的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」涉殺嚴志文兇嫌赫希的信息，並指15萬元的保釋金是「天文數字」。
根據警方消息，警員曾在赫希的公寓的冰箱內，發現包括大量甜酸醬與醬油在內的大量調料，指被告有囤物癖；貝德羅對此表示，赫希存有的八把槍枝也是他「囤積物品的習慣」。
根據紀錄，多蘿西已在6月6日交付15萬元的保釋金暫時釋放，法院尚未公布降低後的保釋金金額，她下次將與赫希在同一日8月1日上庭。
赫希上月已交付50萬元的現金，取保候審，目前居住在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內，要求他24小時配戴電子腳鐐，除去聆訊、看醫生、見律師以及每天一小時戶外運動外，需居家不得外出，也不得去其妻子家中，且外出的時間、地點、搭乘的交通工具等，均需事先向警方匯報。
上一則
法拉盛廣場停車場 8月重開
下一則
FB留言