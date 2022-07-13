紐約日落公園凌晨連傳持槍搶劫 專挑社區商家下手

該名男子涉嫌兩起日落公園搶劫案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)華人聚居的日落公園 日前發生兩起持槍搶劫案，劫匪趁著深夜或凌晨時針對社區商家下手，搶走價值百元的商品；轄區市警72分局目前已逮捕其中一名嫌犯，還有一人在逃，13日發布消息呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，本月11日早晨4時左右，兩名男子走進位於4大道交5618號的商店內，向店員亮出一把手槍，接著叫他交出貴重物品；劫匪搶走約500元現金以及價值140元的商品，然後往4大道北向逃逸，過程中72分局警員成功抓捕其中一名嫌犯，另一人還在逃。

後來警方接到報警稱，在同一日的凌晨1時40分許，同樣兩名劫匪進入4大道5923號的商店內，拿出手槍指向店員，搶走200元現金以及10塊錢的商品；警員調查後發現，兩起案件的犯案手法一致，確定是同人所為。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。