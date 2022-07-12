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哈德遜河船隻翻覆全員入水 含男童在內2死

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紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

記者顏潔恩／紐約報導
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約市警消息指出，一艘載有十多人的包租船於12日下午在曼哈頓西邊的哈德遜河(Hudson River)傾覆，導致全員入水，一名50歲婦女和七歲男童未及時救上岸而身亡。

意外發生於下午2時45分許，市消防局、海陸軍部隊出動人手，在曼哈頓西46街及84號碼頭的哈德遜河一帶海域作出救援行動；消息指出，一艘27呎長的船隻在無畏號航空母艦博物館附近突然傾覆，造成船上十多人全部落水。

當時船隻後頭還有一名開著摩托艇的熟人，目睹事發後立即向周圍的人發出信號求助；兩艘在附近的渡輪很快便展開救援，將九人拉上岸，但一名50歲婦女、以及七歲男童因當時卡在船隻底下，來不及施救而淹水身亡，另包括船長在內的三人傷勢較嚴重。

據悉，船上的民眾是相識的親人朋友，具有合法的營業執照。

「這對紐約客而言是一個悲慘的一天，顯然若不是前線人員第一時間施救，恐怕情勢會更慘烈」，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)稍後召開記者會指出；目前還在調查船隻傾覆的原因，與是否出現乘客超載、或受到天氣有關。

一艘租用船隻12日在哈德遜河傾覆。(abc7截圖)
一艘租用船隻12日在哈德遜河傾覆。(abc7截圖)
一艘租用船隻12日在哈德遜河傾覆。(abc7截圖)
一艘租用船隻12日在哈德遜河傾覆。(abc7截圖)

曼哈頓 紐約市 博物館

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