紐約疫情反彈 華社陽性率高 民代建議發錢打補強針

紐約市新冠檢測其天平均陽性率已經重回15%之上，三大華裔社區也超過全市平均水平。圖為法拉盛街頭。本報檔案照片

市府數據顯示，紐約市 新冠檢測其天平均陽性率已經重回15%之上，全市五區均有多個郵遞區號的七天平均陽性率超過20%，三大華裔社區也超過全市平均水平；不過，自市府上周悄悄撤下防疫 數據網站的疫情 風險分級後，目前仍未明確應如何應對本輪疫情，有民代建議市府恢復上屆政府打疫苗的現金激勵政策，為接種補強針的民眾發錢；同時，州府開通新冠遠程診療熱線，感染新冠的無保民眾可撥打求助。

根據市府數據，目前全市七天平均陽性率達到15.4%，新冠住院人數為1119人，創下今年2月以來新高；其中，法拉盛(11354)的陽性率高達23.43%，布碌崙(布魯克林)8大道所在的日落公園(Sunset Park)和曼哈頓華埠的陽性率也超過全市平均水平，分別為17.78%和17.44%。

而且，目前傳染力更強、更可能導致重症的BA.4和BA.5變種病毒，已經感染全市過半新增病例，其中BA.5占45%，BA.4占16%。

在新冠疫苗補強針接種率無法提高、前兩針效力防疫降低的情況下，公衛專家擔憂住院率增加意味著更多染疫者開始出現重症；根據市府數據，全市補強針接種率自4月以來一直徘徊在39%，曾經擔任市議會衛生委員會主席的曼哈頓區長李文(Mark Levine)表示，市府應當恢復白思豪(Bill de Blasio)時期的接種激勵政策，為打補強針的民眾獎勵100元。

不過，市長亞當斯(Eric Adams)尚未明確該如何應對本輪疫情；本月初，衛生局已在防疫數據網站上悄悄撤下疫情風險分級，當時亞當斯表示將採取新的防疫評估體系和抗疫手段，但仍然沒有公布。

同時，州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布開通新冠遠程診療熱線，利用紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)的遠程診療平台Virtual ExpressCare，為沒有保險或沒有家庭醫生的民眾提供遠程診療服務；紐約市民可撥打(212) 268-4319，紐約市以外的民眾可撥打(888) 873-2869。

州府表示，該熱線提供24小時服務，包括為民眾提供臨床評估、提供防疫口服藥Paxlovid和Molnupiravir的處方，這兩種藥物已被證明可以降低重症概率、縮短恢復時間。