紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人

嫌犯作案照片。(市警局提供)

在華人居民眾多的紐約市皇后區 森林小丘(Forrest Hill)、中村(Middle Village)以及法拉盛 威利點(Willets Point)，幾位劫匪在同一日白天，連搶三位路人的手機 、銀行卡、首飾等後騎著助動車逃逸，市警10日公布作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，6日(周三)早10時55分，在皇后區森林小丘Kessel街67-02號前，兩位男性嫌犯騎著一輛助動車，接近一位正在朝北走的21歲女性，持刀搶走她的手機、借記卡以及身分證，隨後騎車沿黃石大道(Yellowstone Blvd)以北方向逃逸，受害者在現場拒絕就醫。

同日早11時13分，在皇后區中村80街交庫柏大道(Cooper Ave)一角，同樣是這兩位男性嫌犯騎著一輛助動車，接近一位正在路口行走的86歲男性長者，搶走他的金鏈並將他推倒在地，隨後騎車沿庫柏大道以東方向逃逸，受害者在現場拒絕就醫。

之後同日早11時39分，在皇后區法拉盛威利點羅斯福大道(Roosevelt Ave)交126街一角，六位男性嫌犯騎著三輛助動車，接近一位48歲的男性，其中一位嫌犯持槍，搶走他的金鏈，隨後一行人騎車沿羅斯福大道以西方向逃逸，受害者未受傷。

警方10日公布作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影片來源：市警提供