法拉盛便利店員凌晨被劫3元 匪兩周持槍連搶十家店

該男子涉嫌模式搶案，被警方通緝。(市警提供)

紐約市 警9日消息，一夥搶劫團伙涉嫌在過去兩周內，在紐約市五大區持槍連搶十家店，其中一起案件中，團伙中的四名劫匪前往法拉盛 的一家便利店，不僅搶走收銀台1260元現金，還從亞裔 店員的身上強行拿走三元錢；警方公布犯罪團夥中一人的照片，呼籲知情者提供線索。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，紐約市近期爆出數起針對洗衣店與便利店的模式搶案；這些搶案涉及兩到四名嫌犯，其中一人持槍進入便利店脅迫店員後，另幾人尾隨進入，搶走收銀台與店員的現金，甚至一天橫跨三區，搶劫四家店，店家損失金額最高達3000元現金。

該男子涉嫌模式搶案，被警方通緝。(市警提供)

警方指，這個搶劫團伙中的四人於本月4日凌晨3時4分，前往法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)一家Danny's Deli便利店，其中一人放風，一人持槍威脅店員，另兩人從收銀台快速搶走1260元現金後，又拿走一名24歲亞裔員工身上僅剩的三元，得手後向不明方向逃竄。

根據警方消息，這四人還涉嫌在同一日，分別用相同的手法先後在布碌崙的Dry Cleaners洗衣店、牙買加的75Deli與布朗士的Quick Wash Super洗衣店，持槍搶劫現金。

警方指，這個犯罪團伙最早於6月21日在曼哈頓Highline Convenience作案，團伙中的兩名嫌犯於當天凌晨4時25分進入這家店後，一名嫌犯持刀威脅22歲店員交出現金，分別從收銀台與店員的錢包內搶走400元與470元的財物。

兩名嫌犯得手20分鐘後，又前往曼哈頓百老匯大道一家2732便利店以相同手法打劫，但未得手；兩人在五分鐘後，又前往百老匯的另一家Olive Tree Deli打劫，搶走150元後向不明方向逃竄。

該男子涉嫌模式搶案，被警方通緝。(市警提供)

根據警方拍到嫌犯的照片，其中一名持槍的嫌犯皮膚較黑，身材中等，年齡約在20到30歲之間，其中一起案件中，穿灰色的連帽衫、白色短褲與球鞋，戴黑色的口罩，另一起案件中穿綠色的連帽衫、灰短褲與黑球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。