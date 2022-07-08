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紐約市夏季膳食計畫回歸 18歲以下可免費領取早午餐

記者張心／紐約報導
所有18歲以下市民即日起至9月2日，均可免登記、免證件免費領取早午餐。（市長辦公室提供）
所有18歲以下市民即日起至9月2日，均可免登記、免證件免費領取早午餐。（市長辦公室提供）

伴隨著「夏季崛起」項目的啟動，紐約市政府8日也宣布「夏季膳食」計畫回歸，所有18歲以下市民、免登記、免證件均可免費領取早、午餐。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)8日聯合表示，2022年「夏季膳食」計畫從今日起直到9月2日，18歲以下市民不需要任何登記、文件或身分證明，即可在全市五大區300多所指定公校、公園、餐車和社區游泳池中心等，領取免費早餐和午餐。

「紐約的孩子們只用關心學習和成長，不應該為下頓在哪裡吃飯操心。」亞當斯說，自己作為市長，首要任務之一就是確保孩子們有必要的和營養的膳食，從而能夠專心學習成長為偉大的紐約人，「有一天要換他們來接管這個城市。」

班克斯也補充道，免費膳食是為了填補公校不開課的暑假，學生們也能有營養健康的餐飲供應。

2022年「夏季膳食」計畫的完整清單可在市教育局官網找到，詳情請參考：https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/Default.aspx；任何相關問題也可以發短信給紐約市食品公司到304-304，或致電311.

紐約市 教育局 亞當斯

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