遭五呎沙魚咬手 紐約長島救生員出拳反擊自救

有民眾日前在瓊斯海灘附近被疑似沙魚的魚類咬傷；圖為瓊斯海灘每年舉行的飛行秀。（本報檔案照）

紐約長島 蘇福克郡史密斯點海灘(Smith Point Beach)的一名救生員，在國慶節的長周末被沙魚咬傷，他日前接受採訪時回憶驚險一刻，並指，沙魚當時咬傷他的胸部與右手，他出拳反擊三次，感覺打在橡膠上，所幸趕走沙魚，他直言「當時就想把這個生物(沙魚)拿開，讓我回到岸上」。

33歲的加洛(Zachari Gallo)3日工作期間，在距離海灘75碼(yards)的水域被沙魚攻擊；他指，當時自己正在扮演溺水的受害者在齊腰的海中與同儕演習，突然感覺自己的右手被咬，直到看到五呎長的沙魚，他才確定自己深陷險境，「我很高興，我的本能救了我」。

加洛隨後出拳攻擊沙魚三次，趕走了危險生物，他的同事立即用止血帶為他包扎，除了他的右手外，發現他的胸前也被畫傷，但傷口很小，送往附近醫院治療後，當天出院；他說，希望分享自己的經歷，幫助更多人增強水下安全知識，「我想讓大家知道，請聽救生員的建議」。

在加洛被襲擊前兩天，一名37歲的男子6月30日下午1時左右，在長島納蘇郡瓊斯海灘(Jones Beach)游泳 時，被不明魚類咬傷右腳，急救人員立即將他送往納蘇郡大學醫療中心治療，指此傷口疑似沙魚齒痕。

疫情 爆發後，長島海域多次出現沙魚的蹤跡，其中包括黑鰭鯊、牛鯊與長尾鯊等；2020年夏季，沙魚曾「造訪」當地附近海域20次，上月一名漁民在Lido海灘附近釣上一條十呎的沙魚，官方尚未完全統計今年在當地發現沙魚的總數。