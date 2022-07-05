國慶日9小時內 紐約市13人遭槍擊1人喪命

國慶日九小時內，紐約市13人遭槍擊1人斃命。(本報檔案照)

紐約市在國慶日當天的九小時內發生了一系列槍擊 案件，造成1人死亡，至少12人受傷；史泰登島成為五大區唯一未發生案件的地區。

第一起案件發生在皇后區 坎布爾高地(Cambria Heights)，嫌犯向一名30多歲的男子開槍，隨後受害者被人發現躺在路中，臀部有一處槍傷；警方表示，傷者被緊急送往長島猶太醫院(Long Island Jewish Hospital)，情況危急但穩定。

大約兩小時後，觀光客絡繹的下城商圈蘇活區(Soho)也發生一起槍擊案件，一名市警文職雇員的27歲男友遭槍擊，當時他坐在一輛灰色本田轎車裡，停在精品店迪奧(Dior)門前。

又過了不到一小時，在下午5時50分，一槍手在布朗士 雄鷹大道(Eagle Ave.)附近接近一名24歲的男子，開槍擊中該男左腿，然後逃逸。

傍晚7時45分，在同一轄區的普拉斯基公園(Pulaski Park)，兩個團體發生槍戰，最終導致一名35歲的男子軀幹中槍。

大約兩小時後，一名男子在曼哈頓中央公園頸部中槍，他被緊急送往哈林區醫院(Harlem Hospita)l，情況穩定；但不願配合警方調查。

幾分鐘後，也就是晚上10時15分，四人在皇后區政府樓群洛奇戴爾村(Rochdale Village)被槍擊中，兩名男子和一名女子的右腳各受槍傷，第三名男子的肩膀中槍。

回到布朗士，三名男子在貝爾蒙特(Belmont)被一持槍男子射擊，嫌犯10時30左右乘坐一輛白色轎車逃離；受害者中一人胸部中槍，在醫院不治身亡，另一人腿部中槍，第三人手臂中槍。

警方表示，最後一起槍擊案發生在5日零點前不久，一名男子在布碌崙(布魯克林)班布里奇大街(Bainbridge St.)被槍擊。

目前這些槍擊案件中，尚未有人被逮捕。