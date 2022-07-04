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直播／全美最大 紐約梅西國慶煙火秀來了

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝加哥濫射 紐約加強警戒 國慶煙火完美施放

記者和釗宇／紐約報導
圖為民眾於公園欣賞國慶煙火。(記者和釗宇╱攝影)
圖為民眾於公園欣賞國慶煙火。(記者和釗宇╱攝影)

第46屆梅西國慶煙火(Macy's 4th of July Fireworks)4日晚登場，4萬8000枚煙火點亮東河夜空，今年的新煙火造型高禮帽、蘑菇、三色環扣和笑臉等引起觀看民眾陣陣歡呼。芝加哥國慶日遊行發生槍擊事件導致六人死亡，紐約市警也加強戒備，市長亞當斯(Eric Adams)則為受害者及家屬祈禱。

梅西百貨煙火秀自1976年以來就是紐約市國慶日的傳統慶祝節目，至今已經第46屆；然而，4日早間芝加哥海嵐公園市(Highland Park)國慶日遊行發生的槍擊案，給全美的慶祝活動蒙上陰影，紐約市警局表示，市警加強警力密切監控安全情況；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，「向紐約市民保證，紐約市的國慶日慶祝活動不存在具體而可信的安全威脅，一切慶祝活動照常進行。」

市長亞當斯也發表聲明，呼籲採取措施打擊槍枝暴力，稱芝加哥國慶日槍擊案是一個警示，「只要非法槍枝和暴力槍手繼續存在，我們的生命權和自由權就會一直受到威脅。」

在嚴格安保下，煙火秀於晚9時25分依計畫開始；停泊在東河上、從第23街到第42街排開的五艘駁船，向空中發射4萬8000枚煙火，每分鐘發射頻率接近2000枚，煙火的寬度達到一哩，高度達1000呎；煙火有超過30種圖案和特效，其中三分之一的煙火有多層圖樣。

煙花升空的背景音樂則是愛國主題，如美國國歌「星條旗之歌」(The Star-Spangled Banner)、「美麗的美利堅」(America the Beautiful)等；今年新推出的設計包括高禮帽、蘑菇、三色環扣和笑臉等圖樣，還有水母形狀的煙火，每次變換造型，都引來民眾歡呼。

除了東河上的梅西國慶煙火外，當晚布碌崙康尼島和史泰登島也各自進行國慶日煙火秀，相互輝映。

圖為民眾於公園欣賞國慶煙火。(記者和釗宇╱攝影)
圖為民眾於公園欣賞國慶煙火。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市 梅西百貨 槍擊

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