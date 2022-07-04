康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」破紀錄奪第15冠

須籐美貴獲得2022康尼島吃熱狗比賽女子组冠軍。(YouTube截图)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日舉行，綽號為「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)蟬聯男子組冠軍，這也是他第15次獲得此賽事的冠軍，創下新紀錄。女子組冠軍由日裔 選手須籐美貴(Miki Sudo)奪得，她總共獲得此賽事八座冠軍獎杯。

「Nathan's國際吃熱狗大賽」創辦於1972年，每年在布碌崙康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶節的標志性活動。因為新冠疫情，2020年和2021年的比賽都沒有在主場地舉行。2020年的比賽沒有對現場觀眾開放，2021年是有限開放，今年是大賽全力回歸的一年，比賽重新在Surf大道交Stillwell大道處的主場地舉行。現場人頭攢動，熱鬧非凡，有不少觀眾還帶上了熱狗形狀的帽子，為選手加油。

男子組衛冕冠軍是現年37歲，外號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)，他在十分鐘內吞下63個熱狗，蟬聯冠軍。他已連續七年，總共第15次獲得此項賽事的冠軍，帶上黃芥末腰帶，是男子組無可爭議的王者。2021年他在10分鐘內吞下76熱狗，創下新的世界紀錄。今年因為肌腱撕裂，一些人對他的狀態表示擔憂。在比賽前半段，有一人突然闖到切斯納身邊，打開一條標語，使切斯納的比賽中斷片刻，但闖台者很快被帶走，比賽恢復正常。

今年獲得女子組比賽冠軍的是排名第一，也是世界紀錄保持者，來自拉斯維加斯的須籐美貴。須籐美貴去年因懷孕生子沒有參加比賽，今年回歸，志在必得。在觀眾的喝彩聲中，須籐美貴最終以10分鐘吞下40只熱狗的成績獲得女子組冠軍，成功回歸。這也是她在九年時間內第八次獲得此賽事冠軍獎杯。須籐美貴於2020年曾創下10分鐘吞下48.5隻熱狗的世界紀錄。