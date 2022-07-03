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紐約賊撿磚頭砸玻璃 偷走華人奶茶店400元

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯照片。(市警局提供)
嫌犯照片。(市警局提供)

皇后區秋園(Kew Gardens)附近，一位男性竊賊日前趁清晨無行人經過時，持磚砸穿當地一家華人奶茶店的玻璃門，從收銀台偷走裡面的400元現金後逃逸，市警3日公布嫌犯的作案視頻與照片，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，6月28日(周四)早晨6時10分，這位男子在位於皇后區秋園Lefferts大道80-62號的「許願先生」(Mr. Wish)奶茶店門口徘徊，之後，他拿起一塊磚砸穿奶茶店的玻璃大門，假意走開後又折回，進入奶茶店內，偷走收銀台內的400元現金後逃逸。

根據警方3日公布嫌犯的作案視頻與照片，嫌犯中等身材，膚色較淺，留有深灰色的短髮，作案時身穿黑色連帽運動衫、藍色牛仔褲和白色運動鞋，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯照片。(市警局提供)
嫌犯照片。(市警局提供)

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