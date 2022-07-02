長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

疫情後紐約及全美迎來首個高出行量的國慶假期，但由於最近各航司頻繁出現延誤及取消航班的情況，讓旅客心有餘悸；一位從德州 飛往紐約探親的華裔 母親，航班被推遲數次，在機場 睡折疊躺椅，滯留超過24小時；而航空公司工作人員則表示，這種情況很正常，並無義務給旅客安排酒店。

華裔母親李可蘭表示，長周末因兒子工作繁忙而選擇飛來紐約探親，原本訂於1日航班被延誤三次，在全員已經登機的情況下又被「趕下」飛機，而航空公司事後沒有安排酒店，而是在凌晨給大家推來了折疊躺椅，稱機組人員「湊齊」就可隨時起飛。

她說，在領取登機牌的時候已經注意到航司願意提供數百元為乘客改簽，「但大家幾乎都是去與家人團聚，願意這樣做的也為少數。」；而在候機時，航司又廣播稱願意提供1000元給願意等到明天起飛的乘客。

在延誤了三次、等待超過六個小時後終於宣布可以登機，李可蘭表示，而在飛機上又等待了近兩個小時後，機長再次以「檢修故障」為由將乘客送回了候機廳，「然後我們就看到了成堆的折疊躺椅，那時所有人都已經精疲力盡了。」

機場提醒旅客提前兩至三小時抵達並保持耐心；達美航空(Delta Air Lines)也在6月30日致信向旅客道歉，並表示旅客可免費重訂國慶日長周末期間的班機。

一名常駐紐約市的機組人員表示，這種事情沒有什麼特別，每年各個節假日都有很多航班取消；如果找不到人的話，航空公司就直接取消航班；「一個航班被取消，之後航點的航班也會跟著取消，而航空公司並沒有義務給旅客提供住宿或跟他們詳細說明原因。」

根據追蹤航班網站FlightAware，截至1日下午，逾500個境內航班遭取消，逾5000個航班延誤；暴風雨也會影響部分大機場，其中就包括紐約。

高運載量、航空業人員短缺，今年班機延誤和取消情況已創下新高，政府官員和航空業本周會晤，討論如何限制國慶長周末可能面臨的問題。