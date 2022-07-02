長島現首例猴痘病例 患者居家隔離…紐約已96例

長島蘇福克郡出現首例猴痘確診病例。（路透）

長島 蘇福克郡(Suffolk County)衛生局宣布，長島出現首例猴痘 病例，患者已就醫求診，目前在家中隔離，最新的政府數據顯示，全州目前有96例猴痘病例。

蘇福克郡衛生局局長皮戈特(Gregson Pigott)1日晚表示，雖然目前猴痘在公眾與醫護人員的傳染率在當地較低，但仍呼籲居民小心這種罕有傳染病，並及時預防。

長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)傳染病專家赫西(Bruce Hirsch)表示，90%的民眾對猴痘病毒有自限性感染(Self-limited Infection)，患者一般可能出現感染流感症狀、淋巴結腫大以及部分皮膚紅腫搔癢等，並指，感染這種疾病在極少數情況下可能致命。

長島納蘇郡(Nassau County)尚無確認猴痘病例，全州目前有96例猴痘病例，其中紐約市 最多達87例，較上周增加123%，占全美總感染者22%；為避免猴痘病毒傳播，聯邦政府已分撥8195劑猴痘疫苗給紐約州，其中紐約市獲分配6000劑，最快下周可開打，但預約信息尚未公布。