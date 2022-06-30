破壞共和黨州長候選人競選標誌 長島男子被控仇恨犯罪

麥基涉嫌破壞李修頓的競選標識，被控仇恨犯罪。(取自李修頓推特)

紐約一名長島蘇福克郡(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)男子，日前因涉嫌破壞共和黨 州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的競選標識，塗鴉納粹 符號以及其他仇恨話語，被當地警方逮捕後，以仇恨犯罪 移送法辦。

根據警方29日消息，一名男子於26日上午10時左右，破壞了李修頓位於杭廷頓站的West Pulaski路與Oakwood路交口的州長競選標識；當地警方在案發兩小時後，逮捕了涉嫌此案41歲的麥基(Vincent J. McKie)，以仇恨犯罪為由的一級嚴重騷擾以及四級刑事毀壞的罪名移送法辦。

警方指，麥基涉嫌在李修頓的競選標語中塗鴉納粹符號，以及在加州警方術語中有死亡含義的「Gambino」與「187」，目前尚不清楚他的作案動機，他將在近期過堂。

李修頓26日在推特上感謝蘇福克郡警方，尤其是反仇恨犯罪小組的辛勤工作，及時在第一時間逮捕嫌犯；他在勝選後發表聲明指，「不幸的是，亞裔、猶太裔以及錫克教的紐約居民對這種仇恨犯罪司空見慣，我們將團結一致對抗這些醜陋的行為。」

在共和黨初選中獲勝的李修頓將於11月8日與現任州長民主黨候選人霍楚(Kathy Hochul)角逐州長的職位。