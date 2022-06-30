霍楚未簽市長公校控制權延長法 紐約明或恢復學區自治

若延長市長控制權法案今日無法簽署，明日紐約市將回歸32學區自治局面。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)對全市公校 的控制權於今日到期，上月底州議會決議將其權限延長兩年至2024年，及一同「綑綁」的縮小紐約市班級規模兩部法案，在送往州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室後尚未簽署；而若今日依舊無定論，紐約市明日(7月1日)起將恢復彭博(Mike Bloomberg)時代以前，32個學區自治及一個全市性教育委員會(Board of Education)統籌的局面，當前的市教育總監 職務也將不復存在。

紐約州議會上月底通過的縮小班級規模法案，被外界看作是延長紐約市長公校控制權至兩年法案的前提，在此之前州立法者已經多次討論取消自2002年起的市長公校控制權政策。然而這兩項「綑綁」法案受到了市長亞當斯和市教育總監班克斯的一致反對。

而始終明確表態「支持擴大市長控制權」的州長霍楚，在兩部法案送往其辦公室一個月後尚未簽字同意，辦公室並未就原因給予回覆。法案提出者、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，「這並不奇怪」，因為州立法機構通常允許州長在6月至12月之間抉擇要不要通過立法，「畢竟她有數百項法案需要審查。」

但是自前市長彭博時期開始的市長公校控制權政策，將於今日午夜過期，如果新法案尚得不到州長批准，從明日開始，紐約市將回歸2002年之前，32個學區自治和一個全市性教育委員會統籌的局面，「這必將導致更多腐敗和官僚主義。」亞當斯說。

市教育局發言人沒有回覆，關於市長控制權失效、新法案並未簽署銜接會導致全市教育管理制度發生什麼變化的問題。

劉醇逸也拒絕回應為什麼州長尚未簽署延長市長控制權法案，但他認為霍楚沒有理由推遲簽署縮小班級規模法案，「我們沒有就修正案進行談判，因為該法案在兩院幾乎一致通過，按照原文件簽署，是州長要做的正確的事情，兌現其為所有紐約市孩子提供健全教育的承諾。」