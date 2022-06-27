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錯把放煙火當槍響 紐約同志遊行爆踩踏事故

中央社紐約26日綜合外電報導
數以百計的與會群眾錯把放煙火的聲音誤認為槍響，驚慌逃難。(擷自YouTube The Telegraph影片)
數以百計的與會群眾錯把放煙火的聲音誤認為槍響，驚慌逃難。(擷自YouTube The Telegraph影片)

紐約市昨天的同志驕傲遊行發生踩踏事故，警方表示，數以百計的與會群眾錯把放煙火的聲音誤認為槍響，試圖逃離現場，所幸無人傷勢嚴重。

紐約市警察局（NYPD）案發後不久推文：「華盛頓廣場公園（Washington Square Park）沒有人開槍，經調查，確認聲響來自現場施放的煙火。」

警方告訴法新社：「沒有人（因踩踏事故）受重傷。」

影片來源：YouTube The Telegraph

社群媒體上的影片顯示，嚇壞了的民眾沿廣場旁的街道快跑或加快腳步。

26日的LGBTQIA+（男女同志、雙性戀、跨性別者、酷兒、陰陽人、無性戀和其他）驕傲遊行，在豔陽下於曼哈頓下城（lower Manhattan）展開，吸引數以萬計的民眾與會。

現場氣氛大致可稱一片歡樂。但最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力，讓今天的遊行蒙上陰影。

紐約市驕傲遊行規模為全美第2大，僅次於舊金山，昨日是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度舉辦遊行。

主辦單位表示，最高法院就墮胎權作出「毀滅性」決定，「這項危險決定讓數以百萬計的人身處險境，讓政府得以控制個人的選擇自由，並設下令人憂慮的先例，危及其他許多憲法保障的權利與自由」。

許多維權團體憂心，這項針對墮胎權的裁決可能是最高法院採取更大動作的開端，近幾十年爭取到的其他自由恐將面臨限制，例如避孕權與同性婚姻等。最高法院現由占多數的保守派主導。

紐約市華盛頓廣場公園聚集參加同志驕傲遊行的民眾。(美聯社)
紐約市華盛頓廣場公園聚集參加同志驕傲遊行的民眾。(美聯社)

遊行 墮胎 紐約市

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