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紐約同志遊行 主題「毫無歉意的我們」計畫生育聯合會打頭陣

記者張晨／紐約報導
紐約市同志驕傲大遊行，人們將彩虹旗和各國國旗舉起，以表示對同性群體的支持。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行，人們將彩虹旗和各國國旗舉起，以表示對同性群體的支持。(記者張晨/攝影)

紐約市2022年同志驕傲大遊行26日中午拉開大幕，本屆為疫情後首次回歸，其緊連「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭推翻；萬人呼籲相愛自由、身體自由；此次遊行由美國計畫生育聯合會 (Planned Parenthood)打頭陣，該組織直接提供各種生育健康服務和性教育，致力於研究生育技術，並提倡對生殖權利進行保護。

主辦方「紐約驕傲」(NYC Pride)共同主席André Thomas表示，今年活動的主題是「毫無歉意的我們」(Unapologetically Us)，活動開始之際，人們對幾十年的行動換取的自由可能功虧一簣產生了擔憂。

美國計畫生育聯合會是當日中午遊行開始時第一支出發的隊伍——「紐約驕傲」在一份聲明中寫道，「最高法院毀滅性的推翻了近50年來的保護和生育自由，這一危險的決定將數百萬人置於危險之中，讓政府控制了我們的個人選擇自由，並開創了令人不安的先例，使許多其他憲法權利和自由陷入危機。」

「驕傲源自抗議，這裡永遠是對抗不公正和歧視的空間；在今年的同志驕傲大遊行中倡導身體自主，每個人都要大聲疾呼。」聲明總結道。

總部位於布碌崙(布魯克林)的美國計畫生育聯合會的診所及其成員，在其整個歷史中經歷了許多爭議、抗議活動和暴力攻擊，該會是美國最大的生殖健康服務供應商，在百萬患者中提供了數十萬例墮胎。

紐約市同志驕傲大遊行，花車沿曼哈頓第五大道向南行進。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行，花車沿曼哈頓第五大道向南行進。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行，花車沿曼哈頓第五大道向南行進。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行，花車沿曼哈頓第五大道向南行進。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行26日舉行。(記者張晨/攝影)
紐約市同志驕傲大遊行26日舉行。(記者張晨/攝影)
酷兒群體在遊行中盡情歌舞展自由。(記者張晨/攝影)
酷兒群體在遊行中盡情歌舞展自由。(記者張晨/攝影)
今年活動的主題是「毫無歉意的我們」，以加深對「羅訴韋德案」案遭推翻的抗議和憤怒。...
今年活動的主題是「毫無歉意的我們」，以加深對「羅訴韋德案」案遭推翻的抗議和憤怒。(記者張晨/攝影)

遊行 計畫生育 同志

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