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政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

編譯中心╱綜合報導
圖為日前告別式，死者母親被家人攙扶，哭著跪倒在棺木前。(記者張晨/攝影)
圖為日前告別式，死者母親被家人攙扶，哭著跪倒在棺木前。(記者張晨/攝影)

新澤西州貝玉揚(Bayonne)19、16歲華裔兄弟鄭明楚(Chu Ming Zheng)、江鄭瑜(Jack Jiang)月初於學校游泳池溺斃，現場有三名救生員，急救無效。家人24日於紐約華埠舉辦告別式後，對學校、救生員及相關政府機構提出民事訴訟通知，指應負疏忽之責，兩人各求償5000萬元。

新州NJ101.5報導，死者家屬目前仍在等待調查結果，警方指事發時為開放公眾游泳時間，死者當時在深水區，許久未浮出水面，兩名救生員見狀立即跳入池中救人，並實施心肺復甦術，之後送醫急救無效。

依新州法規，控告政府前應先發出通知。原告律師Daryl Zaslow指，根據專家評估，該悲劇本不應發生。對於相關證詞顯示兩名死者當時在另一處已關閉的跳水區戲水，律師表示不同的說法太多，而且現場本應有監控錄像釐清疑慮，也希望能有徹底調查。

事故於本月8日發生於當地公立初中Lincoln Community School，本報先前報導，兩名死者來自福州移民家庭，父母從長樂首占村移民來美在紐約打拼，後全家遷至新澤西州。

親友表示，誰都沒有想到這樣的慘劇會發生，並一下子奪走了兩條性命，本該好好享受的暑假，還有很多約未赴。

當地市長戴維斯(Jimmy Davis)表示，請求大家耐心等待調查結果。

新澤西州 移民家庭 游泳

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