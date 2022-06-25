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「她來皇后區不需要導航」州長霍楚初選前法拉盛造勢 數百民眾力挺

記者牟蘭／紐約報導
霍楚(講話者)感謝到訪者的支持，重申若連任將嚴打槍擊犯罪，反對禁墮胎的法案。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(講話者)感謝到訪者的支持，重申若連任將嚴打槍擊犯罪，反對禁墮胎的法案。(記者牟蘭／攝影)

競選連任的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日在法拉盛造勢，她在會上重申將繼續嚴打槍擊犯罪，反對禁墮胎法案，獲得數百民眾支持；與會的皇后區民代與社區代表表示，霍楚在任期內多次到訪皇后區的亞裔社區，發聲譴責仇恨亞裔犯罪並為水災撥款等，直言她到訪當地都無需導航指引。

霍楚與競選連任副州長戴加多(Antonio Delgado)於初選前三天，在皇后區公共圖書館法拉盛分館前造勢，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)與市議員黃敏儀及法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得與多個華裔社團代表等數百人站台。

影音來源：記者牟蘭

主持此次造勢活動的亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，霍楚與華人社區關係密切，多次公開發聲反對仇恨亞裔，為颶風艾妲(Ida)撥款，關心亞裔移民；她表示，近期最高法院先推翻州控槍法案，隨後又禁墮胎，違背了多數亞裔民眾的意願，「霍楚是一個戰士，她會保護我們」。

理查茲表示，霍楚在參選前多次訪問皇后區，尤其在艾妲水災爆發後，她親自走訪災區，為罹難者默哀，並為當地民眾爭取資源，「她是一個非常稱職的州長；我相信她來皇后區都不需要GPS導航」。

霍楚感謝到訪者的支持，直言自己多次造訪當地，參與農曆新年遊行等活動，與亞裔社區有深厚的感情；她表示，雖然最高法院推翻了州控槍法案與攸關婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，但州府仍會繼續嚴打槍擊犯罪與並保護女性的基本權益，矢言為民發聲。。

今年的黨內初選日為28日(周二)，霍楚將在民主黨內初選中對決國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)與市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)；「美國民調」(SurveyUSA)的最新數據顯示，1002名民主黨籍選民中霍楚獲54%的支持率，大比分領先支持率為18%的蘇奧齊與11%的威廉姆斯。

此外，538名共和黨籍註冊選民的調查顯示，州長共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)的支持率為25%，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子人小朱利安尼(Andrew Giuliani)的支持率為23%，另兩名參選人威爾遜(Harry Wilson)與阿斯托里諾(Rob Astorino)的支持率，分別為13%與8%。

霍楚與戴加多於初選前三天，法拉盛圖書館前造勢，數百名民眾支持。(記者牟蘭／攝影)
霍楚與戴加多於初選前三天，法拉盛圖書館前造勢，數百名民眾支持。(記者牟蘭／攝影)
霍楚與戴加多於初選前三天，法拉盛圖書館前造勢，數百名民眾支持。(記者牟蘭／攝影)
霍楚與戴加多於初選前三天，法拉盛圖書館前造勢，數百名民眾支持。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(講話者)感謝到訪者的支持，重申若連任將嚴打槍擊犯罪，反對禁墮胎的法案。(記...
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霍楚 亞裔 皇后區

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