紐約市反對推翻墮胎法示威集會 百人喊「女權即人權」

美國最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」,在全國引起軒然大波;紐約市百位市民當晚聚集曼哈頓聯合廣場示威集會。(記者張心/攝影)

美國最高法院24日在保守派的多數投票中,宣布推翻1973年保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),在全國引起軒然大波;紐約市 百位市民當晚聚集曼哈頓聯合廣場(Union Square)示威集會,痛斥高院決議是對女性的歧視 ,吶喊「女權即人權」(Women‘s Rights Are Human Rights)。

集會現場多位女性發言,其中一位脫去上衣,諷刺美國在進行歷史倒退,女性在爭取平等權益的進程中,連生孩子的自由都被剝奪,是對自由之國的極大侮辱。

現場也有不少人舉標語牌。(記者張心/攝影)

「你們的氣氛無需隱藏,你們的情緒是美麗的,女孩們你們應該接受本真的自己。」另一位女性抗議者表示,美國對女性的歧視越發明顯,紐約市的女性連正常生活都難,因為社會治安每況愈下首先受害的就是女性,「亞當斯市長說「地鐵治安不好,那女生就早點回家」,這是什麼鬼邏輯?」

現場也有不少人舉標語牌「當權者應該重視真正需要解決的事情」(SCOTUS Should Fouse On Real Issues)、「Fuck Off SCOTUS」、「Stop The War On Women」表達憤怒。紐約市警24日發表聲明,預計接下來幾日,將有更多大規模抗議遊行進行。

目前,紐約州政府規定,墮胎仍然是安全且合法的。

