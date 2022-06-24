紐約市反對推翻墮胎法示威集會 百人喊「女權即人權」

美國最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」，在全國引起軒然大波；紐約市百位市民當晚聚集曼哈頓聯合廣場示威集會。（記者張心／攝影）

美國最高法院24日在保守派的多數投票中，宣布推翻1973年保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，在全國引起軒然大波；紐約市 百位市民當晚聚集曼哈頓聯合廣場（Union Square）示威集會，痛斥高院決議是對女性的歧視 ，吶喊「女權即人權」（Women‘s Rights Are Human Rights）。

集會現場多位女性發言，其中一位脫去上衣，諷刺美國在進行歷史倒退，女性在爭取平等權益的進程中，連生孩子的自由都被剝奪，是對自由之國的極大侮辱。

美國最高法院24日宣布推翻「羅訴韋德案」，在全國引起軒然大波；紐約市百位市民當晚聚集曼哈頓聯合廣場示威集會。（記者張心／攝影）

現場也有不少人舉標語牌。（記者張心／攝影）

「你們的氣氛無需隱藏，你們的情緒是美麗的，女孩們你們應該接受本真的自己。」另一位女性抗議者表示，美國對女性的歧視越發明顯，紐約市的女性連正常生活都難，因為社會治安每況愈下首先受害的就是女性，「亞當斯市長說「地鐵治安不好，那女生就早點回家」，這是什麼鬼邏輯？」

現場也有不少人舉標語牌「當權者應該重視真正需要解決的事情」（SCOTUS Should Fouse On Real Issues）、「Fuck Off SCOTUS」、「Stop The War On Women」表達憤怒。紐約市警24日發表聲明，預計接下來幾日，將有更多大規模抗議遊行進行。

目前，紐約州政府規定，墮胎仍然是安全且合法的。

現場也有不少人舉標語牌。（記者張心／攝影）