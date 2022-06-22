民調：紐約州長霍楚初選優勢大 共和黨在普選中贏面小

紐約州長初選臨近，民調顯示現任州長霍楚領先優勢大。(美聯社)

距離紐約州長初選僅剩一周，最新民調 顯示，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)在民主黨內的支持率超過半數，領先優勢巨大；共和黨 方面，長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)和前紐約市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)支持率不相上下，但無論誰晉級普選，都大概率將敗於霍楚。

根據WHEC和WNYT於6月15日至20日進行的線上民調，在1002名潛在民主黨選民中，霍楚的支持率達到54%，遠超長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的18%和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的11%，另有17%的人表示尚未決定；這一結果與此前數月的民調結果保持一致。

而在538名潛在共和黨選民中，李修頓的支持率為25%，小朱利安尼以23%緊隨其後，商人威爾森(Harry Wilson)和前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)分別為13%和8%；然而，近三分之一的共和黨選民表示尚未決定，意味著這場初選仍有不少懸念；從地域上看，朱利安尼在紐約市和哈德遜河谷地區的支持率較高，李修頓的支持者則主要在上州地區。

但民調還顯示，無論共和黨方面贏得初選的是誰，在普選中戰勝霍楚的可能性都不太大；若霍楚對上李修頓，霍楚的得票率可能比李修頓高出24%；而若對上小朱利安尼、威爾森和歐瑞祥，霍楚的得票率將分別高於以上三人26%、25%和27%。