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六歲華裔男童在布碌崙貝瑞吉被汽車撞倒 傷勢嚴重

記者胡聲橋／紐約報導
一名六歲華裔男童在布碌崙貝瑞吉被汽車撞倒 傷勢嚴重。(NY New1視頻截圖)
一名六歲華裔男童在布碌崙貝瑞吉被汽車撞倒 傷勢嚴重。(NY New1視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)一名六歲華裔男童19日(周日)在貝瑞吉被一輛汽車撞倒後頭部腿部受傷，被送進醫院。這名男童雖然傷勢嚴重，但病情穩定。警方仍在對這起案件進行調查。

據NY New1報導，19日下午2時30分左右，一名六歲華裔男童跟隨媽媽在四大道交78街處過馬路，這名男童走在媽媽身後一點的位置，當兩人走到馬路中間時，孩子被一輛在78街向東行駛的白色吉普車撞倒。

這名男童因頭部及腿部受傷被緊急送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受治療。孩子傷勢比較嚴重，不過身體狀況穩定。警方目前還在對案件進行調查。

按照警方的說法，事發後司機留在了現場，感到非常不安和焦慮，並說他不是有意為之。司機沒有受到任何指控。

當地華裔居民陳凱倫(Karen Chen, 音譯)是受傷華裔男童一家人的房東。她說這名男童以及他父母和10個月大的弟弟是疫情期間搬來這個社區，住在她家樓上。陳凱倫為男孩的家人感到非常傷心，她說這一家人都是好人。這場車禍是個悲劇。

住在附近的其他家長說，孩子的遭遇不僅是每個家長的噩夢，也是每個司機的噩夢。住在附近的朱夫-巴斯克斯(Diana Jouve-Vazquez)說，她確信這是一次意外，沒有惡意。她覺得孩子今後出來玩，家長必須更加謹慎，要看護好自己的孩子。作為司機，開車一定要更小心一點。

華裔 車禍 布碌崙

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