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歡度父親節／紐約102歲華翁 為了子女他逾半世紀未再婚

記者胡聲橋／紐約報導
102歲華裔老人李鑑波(左四)在「喜悅之家」領唱「祝福你」，歡度父親節。(記者胡聲橋／攝影)
102歲華裔老人李鑑波(左四)在「喜悅之家」領唱「祝福你」，歡度父親節。(記者胡聲橋／攝影)

又到父親節，102歲耆老李鑑波19日在華康會布碌崙「喜悅之家」老人中心放聲歌唱，和同伴一起歡度節日；他的女兒李瑞華介紹，父親能健康長壽，關鍵在於他是一個很有愛心的人，無論是對家人還是其他人。

1986年，李瑞華從香港移民到美國，在紐約定居；1993年，對老父親的掛念使作為長女的她，將當時70多歲的老父親接到了美國。李瑞華說，她印象中的父親從不打罵孩子，對子女非常關心愛護；她還有三個弟弟和一個妹妹，大家和父親都非常親近。

李鑑波的妻子在他50多歲的時候就去世了，後來的半個多世紀，雖然也有人勸他再婚，但他一再拒絕；李瑞華說，他父親這樣做，完全是為孩子考慮；爸爸是一個全心全意對孩子的父親。

有三男二女共五個孩子的耆老李鑑波，現在有兩個子女在紐約，一個在加拿大，還有兩個在香港；他現在有六個孫輩，重孫輩也已經有了四個。

如今的李瑞華也已70多歲，她說她爸爸的一大好處是對孩子一視同仁，他愛護每一個子女，孩子們也都尊重父親；老父親還特別疼愛自己的孫輩，總是想辦法為孫輩，甚至重孫輩做些什麼。

李鑑波早年在香港開鞋廠，是全家人的經濟支柱和靠山；李瑞華說他父親是個好人，對工人非常寬厚；有的工人拿了錢不幹活，他也不大追究；他對家人的解釋是，有人這麼做，一定有自己的難處，何必窮追不捨。

幾年前成為「喜悅之家」的會員後，李鑑波和大家相處得很融洽，夥伴們也都覺得這位高齡老人很有禮貌，很有愛心，因此親切地稱呼他「波叔」。

父親節這天，李鑑波的幾位老年朋友和他一起登台表演；「波叔」還特意穿西服打領帶，精神抖擻地領唱「祝福你」，贏得一片掌聲。

華康會19日在布碌崙羊頭灣、班森賀和史泰登島三個老人中心舉辦了三場「快樂父親節」慶祝活動；會長陳麗娜說，父愛如山，希望辛苦半輩子的老父親們開心地度過這個特殊的節日。

香港 老人中心 布碌崙

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