「2哩換1元」全球復甦公益路跑 逾200人18日紐約開跑

2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭／攝影)

由國際佛光會世界主辦的 「2022全球復蔬線上公益路跑」(VEGRUN)，18日在皇后區長島市 拉開帷幕；州參議員劉醇逸任紐約開跑大使，帶領逾200名跑步愛好者開跑，盼民眾在疫後走出戶外健身 ；主辦方表示，此次公益路跑持續一個月，所有參與者累計的跑步哩程數將捐予「市長公益金」。

「2022全球復蔬線上公益路跑」由國際佛光會世界總會與綠色公益基金會主辦，國際佛光會紐約協會協辦，日前已在南美和歐洲各大城市陸續開跑，18日在紐約長島市的杭特點南端公園(Hunter's Point South Park)開跑。

影音來源：記者牟蘭

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，此次公益路跑旨在實現為愛心公益、熱情活力與環保永續，鼓勵民眾在疫後走出戶外健身，帶動經濟復甦，也推動食素，弘揚佛教文化。

佛光山紐約道場寺堅有望法師表示，此次公益義跑活動持續一個月，民眾只要每跑或走兩哩，活動方將捐出一元的捐款總額，所有基金將全數捐給「市長公益金」(Mayor's fund)，日後服務社區，想要加入的民眾，請登https://vegerun2022useu.azurewebsites.net/RegisterNow.aspx查詢詳情。

皇后區副區長永恩(Ebony Young)表示，公益路跑活動鼓勵民眾在疫後加強體魄，她以自己為例，每日都會堅持跑步，她希望與亞裔 以及其他族裔站在一起，推動多元文化活動，消除日益嚴重的仇恨風氣。

來美十多年的陳建斌，當日帶著兩個14歲與11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動；他說，三個孩子都在美國長大，但始終堅持讓她們接受中國教育；他說，希望孩子通過參加此次活動，鍛鍊身體，改變亞裔的刻板印象，也讓她們從小為自己的文化自豪。

76歲的謝Susan表示，疫情期間，一直困在家中不能外出，疫情趨緩後，才逐漸走出家門；她希望通過參加這項活動，支持環保，也堅持跑完兩哩鍛鍊體魄，「我們的方陣團隊平均年齡在70歲」。

市議員黃敏儀、駐紐約辦事處副處長張俊裕、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉與亞美醫師協會公關主任黃雪莉等均參加當天活動表示支持。