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紐約州初選提前投票首日 華埠站冷清

記者張心／紐約報導
紐約州初選於18日拉開帷幕，位於曼哈頓華埠選區的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站人跡罕至。(記者張心／攝影)
紐約州初選於18日拉開帷幕，位於曼哈頓華埠選區的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站人跡罕至。(記者張心／攝影)

紐約州初選於18日拉開帷幕，位於曼哈頓華埠選區的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站人跡罕至，從早上八點開門至今僅30位選民參與投票，且華人不足其中一半。

麥地臣街50號選舉投票站協調員（coordinator）鄭永佳（Lester Chang）表示，這是該選舉站首次開放初選投票，但首日到訪選民數量極低，「可能是提前投票的原因吧，其實大多數人都比較傾向於在6月28日正式投票日才來。」

已經在曼哈頓下城各投票站服務26年的鄭永佳說，憑藉他多年的觀察，華人參政投票的積極性較其他族裔低，尤其是提前投票更是少見華人身影，「我發現華人參與程度最高的是總統選舉，其次是市長選舉，州府的選舉是參與度最低的。」

然而即使到訪選民人數寥寥，參與選舉的主角們卻是一刻不敢怠慢，選舉站三位競選同一職位——紐約州第65選區眾議員的參選人李榮恩（Grace Lee）、薩麥思（Denny Salas）、易雅博（Illapa Sairitupac）宣傳台早早就擺起，志願者們向來往的每位路人分發傳單。

「但是真正進去投票的人很少，路過的華人要麼就是說沒時間，要麼就是說自己沒有合法身分，沒有投票權。」薩麥思的宣傳志願者Crystal Falcon表示。

從她手中接過傳單的華裔李女士，也主動接過了其他幾位參選人競選團隊遞來的宣傳畫冊，但是她仍舊不打算今日投票，「我是收集起來拿回家給我老公的，我從來不投票，不感興趣也不了解。」李女士表示，丈夫從來不參加提前投票，「現在還沒做決定，6月28日他才會來投票。」

紐約州初選於18日拉開帷幕，位於曼哈頓華埠選區的麥地臣街(Madison St....
紐約州初選於18日拉開帷幕，位於曼哈頓華埠選區的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站人跡罕至。(記者張心／攝影)

投票 華人 紐約州

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