紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 警捕17歲黑幫頭目

曼哈頓23歲華女與男伴遭人槍殺焚屍，七分局逮捕17歲黑幫頭目。(記者張晨/翻拍)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)日前被發現死於紐約布朗士 僻靜處一輛被燒毀的車內，驗屍後認定二人被槍殺焚屍；警方日前已以謀殺未遂罪逮捕了一17歲的黑幫頭目，該人為二敵對幫派 上山幫(Up the Hill)與下山幫(Down the Hill)的主要領導者，他受捕也遏止了下東城不斷攀升的犯罪率。

七分局局長巴西 亞(Luis Barcia)表示， 埃德蒙茲(Jahlik Edmonds)是下東城黑幫中備受尊重的一員，除在幫派中的重要地位，他還因說唱而受人追捧。

他也被認為參與了上山幫與下山幫的爭端，這兩個團伙為第二代紐約幫派，擁有不少的根基——下山幫的地盤為字母城(Alphabet City)，而上山幫則控制著下東城；警方表示，兩方爭鬥在5月末造成了黃妮可和其男伴帕瑞拉被人布朗士車中槍殺處決後焚屍。

「埃德蒙茲的被捕極大程度上平息了轄區內不斷發生的暴力案件。」巴西亞說，雖然包括搶劫、重罪襲擊、重竊等在內的罪案在七分局轄區仍在攀升，但黑幫活動在過去一段時間裡已經平靜了下來。

市警一名發言人表示，被捕者是其他槍擊案件的嫌犯，在其被關押候審期間，警局可以重新把精力集中在其他犯罪上；「七分局的大部分重大案件都與幫派無關。」

案件仍在進一步調查之中。