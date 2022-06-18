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紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)
佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)

紐約曼哈頓雀兒喜(Chelsea)拍照打卡地LEAF鮮花展吸引了大批亞裔遊客，但一來自佛羅里達的白人女子卻用胡椒噴霧攻擊多名華裔女子及其他亞裔民眾，並令其「滾回你的國家去」；警方17日將貝克逮捕，被控以仇恨犯罪為作案動機的八項騷擾、攻擊等罪名。

警方表示，案件發生在11日下午6時左右，四名家住皇后區的華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談，47歲的貝克(Madeline Barker)出現在其身後說，「你們試圖要騷擾我。」

警方稱，貝克不顧受害者解釋和道歉，立刻大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

警方17日已將貝克逮捕，並指控其八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

其中一名受害華女說：「真的很難受，我足足有半個小時無法睜開眼睛」；由於事發經過現場有不少目擊民眾，其中有許多人拿出手機錄影，她還隨機指向旁邊另一名亞裔男子，也叫他「滾回你的國家。」

(影音來源：Eyewitness News ABC7NY YouTube頻道)

據了解，貝克在案發前一個小時，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，遭到她以胡椒噴霧攻擊。

四名華裔受害者皆生長在紐約，她們表示，在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重，讓整個亞裔社區都戰戰兢兢，但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上；一名受害華女說：「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視，但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」

亞裔 華裔 華女

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