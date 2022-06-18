紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)

紐約曼哈頓雀兒喜(Chelsea)拍照打卡地LEAF鮮花展吸引了大批亞裔 遊客，但一來自佛羅里達的白人女子卻用胡椒噴霧攻擊多名華裔 女子及其他亞裔民眾，並令其「滾回你的國家去」；警方17日將貝克逮捕，被控以仇恨犯罪為作案動機的八項騷擾、攻擊等罪名。

警方表示，案件發生在11日下午6時左右，四名家住皇后區的華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談，47歲的貝克(Madeline Barker)出現在其身後說，「你們試圖要騷擾我。」

警方稱，貝克不顧受害者解釋和道歉，立刻大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

警方17日已將貝克逮捕，並指控其八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

其中一名受害華女 說：「真的很難受，我足足有半個小時無法睜開眼睛」；由於事發經過現場有不少目擊民眾，其中有許多人拿出手機錄影，她還隨機指向旁邊另一名亞裔男子，也叫他「滾回你的國家。」

(影音來源：Eyewitness News ABC7NY YouTube頻道)

據了解，貝克在案發前一個小時，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，遭到她以胡椒噴霧攻擊。

四名華裔受害者皆生長在紐約，她們表示，在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重，讓整個亞裔社區都戰戰兢兢，但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上；一名受害華女說：「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視，但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」