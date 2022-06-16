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紐約周五又高溫 市衛生局：年均370人熱死

記者顏嘉瑩／紐約報導
全市每年平均有370例與高溫相關的死亡案例，占每年夏季總死亡人數的2%。(記者顏嘉瑩/攝影)
全市每年平均有370例與高溫相關的死亡案例，占每年夏季總死亡人數的2%。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市將於17日(周五)迎來另一波高溫，根據氣象預測，最高溫將超過華氏90度；市衛生局16日發布最新的高溫死亡率報告，表示全市每年平均有370例與高溫相關的死亡案例，占每年夏季總死亡人數的2%，帶來的威脅不可小覷。

根據氣象預報，17日從中午開始溫度一路向上攀升，最高溫將超過華氏90度，搭配濕暖的空氣，體感溫度恐怕更高，民眾應注意避暑降溫；而市衛生局16日也發布2022年紐約市高溫死亡率報告。

報告顯示，全市每年平均有370例與高溫相關死亡案例，其中有360例為高溫間接導致的死亡，包括高溫引起的心臟病等慢性病惡化；另外還有十例為高溫直接導致的中暑死亡，與高溫相關死亡總數，約占每年5至9月夏季總死亡人數的2%，死亡者中又以非洲裔、移民和低收入等資源匱乏社區最多。

由於高溫造成的死亡率影響社區，反映了結構性種族主義的影響，這些影響也間接造成了在經濟、教育、醫療保健、住房和其他層面對這些族群的影響；報告中也顯示，缺乏政府資金和投資的社區，因高溫導致的死亡率也相對較高。

根據統計，每年大約有100例高溫相關死亡案例發生於極端高溫天氣，當局表示，雖然極端高溫相對危險，但未發布高溫警報，溫度卻相對高的天氣也可能導致悲劇；市衛生局表示，由於未發布警報，民眾疏於防範，一不小心就可能導致健康危機，「更重要的是，沒有空調的室內溫度，可能比室外溫度還要高。」

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，隨著紐約市從疫情中持續復甦，市府也應注意對於氣候變遷和地球暖化對健康造成的影響，這種影響帶給人們的衝擊不平等；他說，民眾在高溫來襲時保持涼爽，除了開空調，也可到社區的避暑中心(cool center)，保持身體的涼爽，另外也應時常關心家人、朋友、鄰居的情況，互相照顧，才能過個涼爽又安全的夏季。

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