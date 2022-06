紐約地鐵慘劇 男子的腳被車門夾住 拖行致死

一名男子15日(周三)在布碌崙 (布魯克林)一個地鐵站 走出Q線列車車廂時,不慎被車門夾住了腳。列車開動後將這名男子拖過站台,甩到鐵軌上。這名男子最後不治身亡。

警方稱,這位37歲的受害者在15日晚大約11時50分從布碌崙中木(Midwood)M大道站(Avenue M station)走出Q線列車時,他的褲子,很可能是他的腳,被卡在列車車門內。這個車門是列車最後一節車廂的最後一個車門。重新啟動的列車將受害者拖過站台,後來受害人的腳脫離了車門,但因為慣性,身體被甩到了車後的鐵軌上。警方說,這名男子被拖行時曾大叫救命,有人聽到了救命聲。

警方仍在對這個案件進行調查。據報導,三分鐘後,另一輛列車進站,列車撞上了受害者。警方表示,受害者的左臂被切斷,左腿被部分切斷。

醫護人員將受傷男子送進瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)急救。警方稱,受害者在醫院不治身亡。

大都會 運輸署(MTA)官員稱,這起死亡事件導致國王大道站和展望公園站之間的Q線列車服務中斷。直到凌晨3時23分,這一段Q線地鐵才恢復通行。

地鐵員(Subway Conductor)一般坐在列車中間操作車門,他們使用指示燈確保車門在完全關閉後離開站台。地鐵員還被要求將頭伸出駕駛室的窗戶,留意任何可能在列車駛出車站時被列車撞倒或拖走的人。

2019年2月曾發生過一起類似的悲劇。當時一名男子在大中央車站(Grand Central Terminal)被一輛7號地鐵列車拖入隧道20英尺後身亡。

VIDEO: @MTA President Richard Davey inspecting Avenue M Q Train station in #Brooklyn where a rider was dragged after his pants were caught on subway doors. Police say the man in his 30’s was pushed onto train tracks & was hit by another train. Rider has passed away. @NBCNewYork pic.twitter.com/jve0kTdheo