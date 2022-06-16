紐約地鐵慘劇 男子的腳被車門夾住 拖行致死

紐約地鐵Q線有乘客因褲子被夾住導致身亡。圖為示意圖，非當事人及列車。(Getty Images)

一名男子15日(周三)在布碌崙 (布魯克林)一個地鐵站 走出Q線列車車廂時，不慎被車門夾住了腳。列車開動後將這名男子拖過站台，甩到鐵軌上。這名男子最後不治身亡。

警方稱，這位37歲的受害者在15日晚大約11時50分從布碌崙中木(Midwood)M大道站(Avenue M station)走出Q線列車時，他的褲子，很可能是他的腳，被卡在列車車門內。這個車門是列車最後一節車廂的最後一個車門。重新啟動的列車將受害者拖過站台，後來受害人的腳脫離了車門，但因為慣性，身體被甩到了車後的鐵軌上。警方說，這名男子被拖行時曾大叫救命，有人聽到了救命聲。

警方仍在對這個案件進行調查。據報導，三分鐘後，另一輛列車進站，列車撞上了受害者。警方表示，受害者的左臂被切斷，左腿被部分切斷。

醫護人員將受傷男子送進瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)急救。警方稱，受害者在醫院不治身亡。

大都會 運輸署(MTA)官員稱，這起死亡事件導致國王大道站和展望公園站之間的Q線列車服務中斷。直到凌晨3時23分，這一段Q線地鐵才恢復通行。

地鐵員(Subway Conductor)一般坐在列車中間操作車門，他們使用指示燈確保車門在完全關閉後離開站台。地鐵員還被要求將頭伸出駕駛室的窗戶，留意任何可能在列車駛出車站時被列車撞倒或拖走的人。

2019年2月曾發生過一起類似的悲劇。當時一名男子在大中央車站(Grand Central Terminal)被一輛7號地鐵列車拖入隧道20英尺後身亡。