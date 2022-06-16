紐約男子蒙冤坐牢24年 向市府求償5000萬元

貝爾因蒙冤坐牢24年，向市府求償5000萬元。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 皇后區男子貝爾(George Bell)因涉嫌犯下1996年一起雙屍案，被捕後定罪，去年因代表律師提交新證據，才沉冤得雪，他日前向逮捕他的八名紐約市警與相關市府機構求償5000萬元，要求賠償他逾20年蒙冤坐牢的損失。

根據警方消息，貝爾、波特(Rohan Bolt)和強森(Gary Johnson)於1996年12月21日，因涉嫌在東艾姆赫斯特的一家雜貨店殺害休館警官戴維斯(Charles Davis)和支票兌現商店男子艾拉·艾普斯坦(Ira Epstein)被捕，1999年三人被判罪成，服刑入獄長達24年。

紐約州皇后郡最高法院法官扎亞斯(Joseph Zayas)去年8月，以當年檢察官刻意「壓下可能有其他人犯案的證據」，釋放貝爾與另兩名涉案男子；貝爾與強森的代表律師指控兩人被警方「逼供」，陳述內容前後矛盾。

根據貝爾代表律師艾蒙瑞(Richard Emery)75頁的起訴書，指出警方在偵辦案件的過程中涉嫌種族歧視 ，將與本案無關的非洲裔男子貝爾作為嫌犯，用恐嚇的審訊技巧向當事人逼供，「當時有多人過早的判斷非洲裔被告有罪，就像這起案件一樣，他們中的很多人都是無辜的」。

起訴書中還指控八名審訊貝爾的警察，曾將當事人踢倒在地、扯下其頭髮，並脅迫將他強制送到醫院；貝爾被捕時只有19歲，罪成後被判入獄50年到終身的監禁，直到去年他才被釋放後，與未婚妻在長島 居住。

艾蒙瑞說，貝爾目前的生活平和，他的家人幫他重返社會，雖然他被判入獄，但他的未婚妻始終不離不棄；不過，他也補充，貝爾在服刑期間錯過與離世的父親最後道別的機會，至今感到自責，「他幾乎浪費了自己超過一半的生命」。