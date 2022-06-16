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槍殺嚴志文案引深思 專家：政府槍枝管控失責

記者牟蘭／紐約報導
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)合影。(趙坤英提供)
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)合影。(趙坤英提供)

紐約華裔外賣郎嚴志文日前被當街射殺在皇后區街頭，引發各界關注，兩位防止槍枝暴力的專家在採訪中表示，這起慘案的發生凸顯政府對槍枝管控失責，批評紐約市警未能執行相關法規，及時阻止慘案發生。

國家廣播公司(NBC)日前對嚴志文被槍殺案做出深度報導，探討槍枝管控不當引發的安全問題；康州大學防止槍擊暴力調查的主任賴西安(Kerri Raissian)在採訪中批評警方在案件爆發前，未能執行紅旗法(Red Flag Law)，「我們當然需要更多的法律，但也要執行現有的法規」。

根據警方消息，涉殺嚴志文的被告赫希(Glenn Hirsch)於2021年11月30日，因訂餐的長城中餐廳未能提供額外甜酸醬，引發衝突，他曾多次騷擾、攻擊與跟蹤餐廳員工，期間被告曾持槍威脅對方；受害者曾多次報警求助，但並未阻止罪案發生。

對此，賴西安說，赫希在此案發生前的表現可類比惡性家暴案的發生；她表示，在家暴案中，施暴者與受害人因很小的事件發生衝突，但若嚴格執行紅旗法與其他槍枝管理法規，都不會釀成更大的悲劇。

根據紅旗法，賴西安表示，執法人員發現赫希的危險行為後，有權禁止他購買或持有槍枝，若法官同意對他執行相關法律，警方可搜查他是否持有槍枝，一經發現應立即沒收他的武器。

賴西安說，目前的指控顯示，早在赫希因謀殺罪被捕前，就應被當局逮捕羈押，「如果一個人用槍指著你，威脅要殺你，這是犯罪，遠遠超過了警告」；她表示，若警檢不混淆「威脅」與「犯罪」的概念，能極大減少相關罪案的發生。

Giffords法律中心防止槍枝犯罪的研究經理阮艾利(Alex Nguyen，音譯)表示，疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪暴增，相較前一年，2021年的相關罪案增加361%，呼籲當局嚴懲仇恨犯罪。

阮艾利說，在嚴志文的慘案發生前，警方有很多機會避免慘案發生，也有足夠的理由搜查赫希是否持有槍枝，但警方並未執行，最終導致受害人送餐時倒在槍下。

紐約市警在截稿前並未回應，赫希的辯護律師赫恩(Michael Horn)在聲明中否認當事人所有指控，並指被告是一名居住在皇后區的守法公民，要求民眾保留判斷力，等待庭審揭開真相。

赫希(右)於8日在他的代表律師赫恩(左)陪同出庭。(法院Pool Photo／R...
赫希(右)於8日在他的代表律師赫恩(左)陪同出庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

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