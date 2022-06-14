我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／台北唱到紐約 台灣男生百老匯追夢甘苦談

Fed升息前 史指連跌5日

紐新交通要道 喬治‧華盛頓大橋 7/10全面無現金收費

編譯孫梁／綜合報導
連接新澤西州和紐約市的喬治‧華盛頓大橋7月10日開始將全面實施無現金收費，有助減少堵塞。(美聯社)
連接新澤西州和紐約市的喬治‧華盛頓大橋7月10日開始將全面實施無現金收費，有助減少堵塞。(美聯社)

連接新澤西州紐約市的喬治‧華盛頓大橋不久將實施無現金收費，從7月10日開始，大橋的人工收費站將全部撤銷，駕駛人如果用現金支付過橋費，付費方式將是車牌照被監控裝置自動掃描，然後通過信件寄出帳單。實行無現金收費後，多人拼車過橋費的折扣政策也將隨之取消。

喬治‧華盛頓大橋改為無現金收費後，以前的一段大橋門醜聞也將徹底成為歷史。喬治‧華盛頓大橋的上橋2013年發生了大橋門醜聞事件，時任新州州長的克利斯蒂(Chris Christie)的助手為了懲罰不支持州長的當地市長，故意改變了道路的通行路線，結果造成大橋附近的公路嚴重擁堵。

但克利斯蒂在這一醜聞中沒有受到指控，而是他的兩名助理被聯邦法院定罪，但其中一人不認罪。最終上訴到聯邦最高法院，兩人的罪名才被駁回。

喬治‧華盛頓大橋是紐新航港局系統中最繁忙的跨哈德遜河通道，去年約4900萬部車輛從喬治‧華盛頓向東行駛進入曼哈頓方向，除了運送通勤族到曼哈頓上班外，大橋每年還見證千百萬輛車奔馳在95號州際公路上。

史泰登島的三座橋樑與荷蘭隧道已實現了無現金收費，林肯隧道今年晚些時候也將實現無現金收費。

紐新航港局表示，取消三人以上拼車過橋費的折扣政策，是因為掃描儀無法準確判斷車內坐了多少人。

曼哈頓 新澤西州 紐約市

上一則

13歲混血華生逃課玩水溺斃 百餘人海邊悼念追思

延伸閱讀

有趣的自行車體驗

有趣的自行車體驗
大法官巴瑞特出書 去年賺42.5萬

大法官巴瑞特出書 去年賺42.5萬
喬治華盛頓大橋 7/10取消現金收費

喬治華盛頓大橋 7/10取消現金收費
美大使館發表布林肯演講全文 旋遭微信屏蔽

美大使館發表布林肯演講全文 旋遭微信屏蔽
布林肯批中國挑釁 民進黨：美高度關切中國對台打壓

布林肯批中國挑釁 民進黨：美高度關切中國對台打壓

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08

超人氣

更多 >
美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
17年考研7次、當過民工 這篇博士論文讓網友讀完哭了

17年考研7次、當過民工 這篇博士論文讓網友讀完哭了