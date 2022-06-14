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13歲混血華生逃課玩水溺斃 百餘人海邊悼念追思

記者牟蘭／紐約報導
百餘親友身穿黃睿安與佩爾紹最喜歡綠色衣服在兩人遇難的海邊悼念追思。(取自Pix11視頻)
百餘親友身穿黃睿安與佩爾紹最喜歡綠色衣服在兩人遇難的海邊悼念追思。(取自Pix11視頻)

13歲的混血華生黃睿安(Ryan Wong，姓名皆音譯)與同學佩爾紹(Daniel Persaud)，日前逃課前去皇后區牙買加海灣衝浪，因漲潮後水勢湍急，被困水中，不幸殞命，百餘親友身穿兩人最喜歡綠色上衣，在海邊悼念他們的離世。

根據警方消息，黃睿安、佩爾紹及其餘同行五人10日於上午11時左右，前往121街交Newport大道附近的春溪公園(Spring Creek Park)的海灣衝浪；警方說，因漲潮後，水勢過高，導致黃睿安與佩爾紹無法浮上水面，兩人的衝浪板被水流衝進30呎深的水道中。

雖然紐約市警、市消防局、海岸防衛隊(Coast Guard)及市公園局立即出動至少六輛船隻、一架直升機與大量警員和消防員展開營救，但發現兩名少年時，兩人因傷勢過重，送醫後不治。

佩爾紹的母親辛格(Samantha Singh)與兩個孩子的親友等百餘人13日晚在他們遇難的海邊，舉辦悼念活動；與會者身穿兩人最喜歡的綠色，在氣球上手寫祝福語，放飛氣球到天空，盼望兩名在意外中喪生的孩子在泉下安息。

辛格在會上含淚悼念兒子，她說，「如果你能聽見，你該知道我們都愛你；請安息」；她日前接受採訪時表示，兒子10日至少逃了三節課，他所就讀的137初中，直到當晚7時、孩子已離世近12個小時，才致電告知。

教育局(DOE)回應，137初中曾在10日上午10時30分通過自動語音向佩爾紹親友留言，晚上7時再次此致電，「當局已確認家長通過語音留言或接通來電的方式，在當天上午10時30分得知孩子逃課的消息」。

黃睿安的母親黃格麗(Gloria Wong)在兒子不幸殞命後，在臉書悼念他的突然離世，「我的睿安請安息，我愛你，你永遠在我的心裡」；信息顯示，她在Walgreens工作，來自南美洲蓋亞那 (Guyana)，是華裔與非洲裔的混血。

佩爾紹0日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自辛格臉書)
佩爾紹0日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自辛格臉書)
黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)
黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)

教育局 紐約市 皇后區

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