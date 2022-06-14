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曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

記者顏嘉瑩／紐約報導
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

日前在曼哈頓雀兒喜LEAF鮮花展中，一名女子用胡椒噴霧攻擊現場亞裔，大喊「滾回你的國家去」；根據現場目擊者表示，事實上該女子在一小時內的同樣地點，也以同樣方式對待在現場的其他亞裔民眾，其中更包括一名13歲少女；目前警方已視為仇恨犯罪調查。

周末在曼哈頓雀兒喜肉品加工區(Meatpacking District)舉辦鮮花展，但11日一名女子卻以胡椒噴霧無端攻擊現場四名亞裔女性；根據「ABC7NY」新聞報導，受害的四名女性及現場民眾表示，該名女子在同日的同一個地點，也以同樣的手法攻擊其他現場亞裔。

「ABC7NY」報導，當時受害的四名女性年約20多歲，住在皇后區，當時正在欣賞現場的花卉展並與朋友交談，該名女嫌出現坐在她們身後的大石頭，突然轉身來對她們說：「妳們試圖要騷擾我。」

其中一名亞裔女子回應：「我們沒有要騷擾妳」，她們更向女嫌道歉，說：「我們沒有想要讓妳有那樣的感覺。」

接著女嫌就開始大叫「滾回妳們的國家去」，然後掏出胡椒噴霧，繼續對她們說：「妳們不屬於這裡」；根據受害女性描述，女嫌還隨機指向旁邊另一名亞裔男子，也叫他「滾回他的國家。」

女嫌接下來用胡椒噴霧噴向四名亞裔受害女性；其中一名受害者回憶：「真的很痛，我足足有半個小時無法睜開眼睛」；由於事發經過現場有不少目擊民眾，其中有許多人拿出手機錄影，還有人試圖抓住女嫌，但最後她仍成功逃離現場。

據了解，事實上女嫌在此次攻擊前的一個小時內，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，遭到女嫌以胡椒噴霧攻擊。

受害者說：「知道她以同樣方式對待其他人，還包括一個未成年，這無法接受，她需要被抓起來。」

做為土生土長的紐約人，受害女性表示，在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重，讓整個亞裔社區都戰戰兢兢，但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上；其中一名受害者說：「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視，但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」

目前警方仍在調查中，呼籲任何知曉嫌犯的民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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