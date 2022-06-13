我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊潔篪警告美：台灣問題處理不好將有顛覆性影響

2024年 馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪

5歲以下兒童口罩令取消 紐約市仍處「高級別警報」

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市五歲以下兒童口罩令解除。(記者曹健╱攝影)
紐約市五歲以下兒童口罩令解除。(記者曹健╱攝影)

根據紐約市府新規，五歲以下兒童的口罩令於13日解除，無需再在學前班或託管中心強制配戴口罩，不過公共交通以及百老匯劇院內的口罩令仍在全市施行；而根據市衛生局，全市新冠疫情的警報級別仍屬於「高級別」，市長亞當斯(Eric Adams)以及市衛生專員也仍建議所有市民在任何公共室內環境中戴口罩。

市長亞當斯於上周宣布解除五歲以下兒童口罩令的舉措，於13日起正式施行，尚無新冠疫苗接種資格的二至四歲孩童，將無需再在學前班或育兒中心強制戴口罩，不過以安全起見的不少華人幼稚園及家長，仍建議孩童配戴口罩。

招收三至五歲孩童、位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)星星幼兒園的教學主任王玥，13日在接受本報採訪時表示，幼童口罩令取消首日，所有的孩子卻仍在班上戴著口罩，華人家長們對此也非常配合，鑑於只有極少部分過了五歲生日的孩子打了新冠疫苗，為安全起見，幼兒園也鼓勵孩子們戴好口罩，平常在班中也經常備著口罩，以給忘戴的孩子使用，而根據疫情的發展，下學期估計仍是建議孩子們戴口罩。

儘管市長亞當斯強調，家長們可以相信市府及其機構，會繼續做出正確的公共衛生方面的決定，確保孩子們的安全，但他與市衛生專員也建議，所有市民在任何公共室內環境中配戴口罩，65歲以上或有基礎疾病患者，也應在擁擠的戶外環境中戴上口罩，並盡可能避免聚會。

根據市衛生局，儘管全市的新冠確診率、入院率、以及新冠病患住院占比均在下降，但全市新冠疫情的警報級別仍屬於「高級別」，在最近七天內，每10萬人中，有247人確診新冠。

口罩 亞當斯 疫情

上一則

不要命？紐約驚現地鐵衝浪者 在行進中列車頂小跑步

延伸閱讀

紐約雇主催員工回辦公室 困難重重

紐約雇主催員工回辦公室 困難重重
法拉盛首辦端午文化節 封街熱鬧 嘉賓雲集

法拉盛首辦端午文化節 封街熱鬧 嘉賓雲集
1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免

1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免
「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇

唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇