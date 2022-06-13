5歲以下兒童口罩令取消 紐約市仍處「高級別警報」

紐約市五歲以下兒童口罩令解除。(記者曹健╱攝影)

根據紐約市府新規，五歲以下兒童的口罩 令於13日解除，無需再在學前班或託管中心強制配戴口罩，不過公共交通以及百老匯劇院內的口罩令仍在全市施行；而根據市衛生局，全市新冠疫情 的警報級別仍屬於「高級別」，市長亞當斯 (Eric Adams)以及市衛生專員也仍建議所有市民在任何公共室內環境中戴口罩。

市長亞當斯於上周宣布解除五歲以下兒童口罩令的舉措，於13日起正式施行，尚無新冠疫苗接種資格的二至四歲孩童，將無需再在學前班或育兒中心強制戴口罩，不過以安全起見的不少華人幼稚園及家長，仍建議孩童配戴口罩。

招收三至五歲孩童、位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)星星幼兒園的教學主任王玥，13日在接受本報採訪時表示，幼童口罩令取消首日，所有的孩子卻仍在班上戴著口罩，華人家長們對此也非常配合，鑑於只有極少部分過了五歲生日的孩子打了新冠疫苗，為安全起見，幼兒園也鼓勵孩子們戴好口罩，平常在班中也經常備著口罩，以給忘戴的孩子使用，而根據疫情的發展，下學期估計仍是建議孩子們戴口罩。

儘管市長亞當斯強調，家長們可以相信市府及其機構，會繼續做出正確的公共衛生方面的決定，確保孩子們的安全，但他與市衛生專員也建議，所有市民在任何公共室內環境中配戴口罩，65歲以上或有基礎疾病患者，也應在擁擠的戶外環境中戴上口罩，並盡可能避免聚會。

根據市衛生局，儘管全市的新冠確診率、入院率、以及新冠病患住院占比均在下降，但全市新冠疫情的警報級別仍屬於「高級別」，在最近七天內，每10萬人中，有247人確診新冠。