投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

知名投行瑞士信貸(Credit Suisse)一名部門主管4日進入紐約曼哈頓 中城的上海夢(Shanghai Mong)亞洲混合風味餐廳要求如廁，但在餐廳方解釋稱洗手間只供顧客使用時，該男子突然暴跳如雷，並強行進入後廚毆打員工；市警介入後，並未實施逮捕而只做了簡短調停，餐廳老闆則將監控上傳至網絡引發輿論，該涉事男子11日已遭銀行解職。

瑞士信貸的美國總部位於案發地不遠的麥迪遜廣場 (Madison Square Park)，其媒體和信息服務部總監坎貝爾(Roman Cambell)4日凌晨進入這家位於西32街的餐廳，要求使用洗手間。

上海夢老闆易簡(Jane Yi，音譯)表示，當自己好言告知其衛生間只供顧客使用時，坎貝爾突然變臉，並拒絕離開；隨後他強行進入，被在狹窄的廚房走道上和一名員工發生了爭執，並發生了肢體衝突，一名非亞裔 員工被打至額頭出血。

她表示，報警後警方並沒有實施逮捕，更沒有控罪，在進行了解和簡短調停後便離開了；但易簡則將現場監控做成了短視頻上傳至社交媒體，引發了輿論。

視頻顯示，在糾纏中時坎貝爾試圖拿走易簡的手機，並將一名服務員的結帳單扯落在地，最後一名服務員試圖將坎貝爾推出廚房，但他順勢用拳頭猛擊服務員頭部，並扯其頭髮。

餐館老闆說，這起案件也讓餐廳損失嚴重，案發時有許多人看到鬥毆場景都紛紛起身離開，「他們都沒點單就走了，發生了這樣的事情，誰還願意來餐廳?」

據知情人士透露，瑞士信貸在看到這段Instagram視頻後，解雇了坎貝爾；並在一份聲明中表示，瑞信已知曉社交媒體上流傳的這些言論，這些指控發生在工作場所之外，與瑞信無關；瑞信堅持譴責歧視 、欺凌或任何形式的暴力。

畢業於哥倫比亞大學(Columbia University)的坎貝爾後來刪除了他在領英(Linkedin)上的個人資料，他否認自己有不當行為，並聲稱是服務員扭傷他的拇指後，他才被激怒。