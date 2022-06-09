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紐約市本輪疫情高峰已過 將解五歲以下兒童在校口罩令

記者和釗宇／紐約報導
紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日表示，本輪新冠疫情高峰已過。圖為在搭乘地鐵的紐約客。(美聯社)
紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日表示，本輪新冠疫情高峰已過。圖為在搭乘地鐵的紐約客。(美聯社)

紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日表示，本輪新冠疫情高峰已過，聯邦疾病防治中心(CDC)也將根據數據下調紐約市的疫情危險等級；同時，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將從6月13日(周一)起解除五歲以下兒童口罩令，市府不再強制，但仍然建議繼續在校戴口罩。

瓦桑在推特上表示，紐約市的染疫率自5月23日起就開始下降，到6月5日已經下降26%，住院人數和死亡人數的七日平均值等指標上周也繼續下降，並未出現此前Delta和Omicron變種病毒肆虐後期的大幅增長，「我們有信心已經度過本輪疫情高峰，走向更加安全的環境。」

導致本輪疫情的主要病毒為Omicron的亞變種病毒BA.2.12.1，瓦桑表示，本輪疫情為何沒有遵循之前疫情的走勢尚待研究，「例如病例住院率和死亡率和之前幾輪的疫情不同，抗病毒療法和疫苗的作用也有待研究。」

但他繼續提醒民眾仍須小心防疫，市衛生局仍繼續強烈建議民眾無論是否接種疫苗，在室內公共場所都應佩戴口罩。

亞當斯在瓦桑發推後不久即發表聲明，表示將從6月13日起解除五岁以下儿童在校口罩令，儿童可自行选择是否在校佩戴口罩，「我一直強調科學將指導我們走出疫情，因為我們遵循數據，而疫情數據正在穩定下降，我們才得以擊退這一輪疫情；家長和市民可以信任本屆政府，繼續做出正確的公共衛生決策，確保兒童的安全。」

疫情 口罩 紐約市

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