涉殺嚴志文嫌犯妻子 非法持8把上膛槍被捕
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街開槍射殺嚴志文的嫌犯妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，在其丈夫被捕後，因八項非法持有上膛槍C類重罪以及非法持有其他武器的等多項指控移送法辦，她日前已交付5萬元的現金或15萬元的資產保證候審，下次上庭時間是23日。
根據警方消息，51歲的赫希(Glenn Hirsch)涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺華人外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳。
此案發生後，警方立即鎖定赫希，經過一個月的調查，於1日晚在赫希位於皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內將其逮捕；警方稱，逮捕期間，被告曾一度拒絕開門，並非完全配合執法。
警方隨後在距離他公寓不到一哩的其妻家中搜出八把槍，並指他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝；警方稱，赫希的妻子比他年長11歲，兩人雖已分居，但關係良好，他在案發當晚先送妻子上班，隨後涉嫌尾隨嚴志文，當街槍殺對方。
法院文件顯示，多蘿西在3日上午被警方逮捕，她以八項非法持有上膛槍C類重罪以及多項非法持有其他武器的D類與E類重罪移送法辦，6日上庭，法官將保釋金定為5萬元現金或15萬元資產保證候審，她將於23日在皇后區州高等法院上庭。
赫希被大陪審團以一項二級謀殺、兩項非法持武、刑事毀壞、恐嚇與非法跟蹤等十罪起訴；赫希在庭上拒不認罪，法官8日將他的保釋金定為50萬元現金或1000萬元的資產保證，目前尚未交保繼續關押，若罪成，他將面臨29年八個月到44年的監禁。
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