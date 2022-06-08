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紐約公校狂削預算 縮小班級恐有問題

記者張心／紐約報導
紐約市日前決議，將自今年秋季學期起減少2.15億元撥款。美聯社
紐約市日前決議，將自今年秋季學期起減少2.15億元撥款。美聯社

由於聯邦疫情刺激資金基本用盡，紐約市將在未來兩年逐步消減公校經費，自今年秋季學期起減少2.15億元撥款，這讓州府剛頒布的「縮小班級規模」法案施行恐成問題。

根據市教育局最新公布的預算文件，市長亞當斯建議，取消公校在疫情期間生源不足時使用聯邦刺激資金的規定；他提議在未來兩年逐步消減學校預算，在明年把市教育局總體預算減少約10億元，降至不到310億元，主要因為聯邦疫情刺激資金基本用完。

紐約市公校預算主要基於入學率，然而自2019-2020學年以來，公校已經減少了大約七萬名K-12學生，越來越多學生選擇在家自學、進入特許學校或私立學校，或已經搬離紐約市；到目前為止，市教育局是憑藉聯邦刺激基金的幫助，使公校免受入學率下降的預算波動。

「如果真的要削減經費，那麼我們不得不裁員，班級規模不可能減少，反而會不得不增加。」 維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)表示，市教育局將不可能施行「縮小班級規模」法案，「這就像市長和教育總監對州立法機構的挑釁。」

此外，他預計明年全市要減少1500個教師席位，後年再損失3000個，不少公校的校長要開始為裁員做準備。但市教育局獨立預算部門助理主任蘇布拉馬(Sarita Subramanian)表示，通過取消目前的空缺職位，可以避免裁掉現存的教師，她預計今年將取消1500個，到2025年將有3200個被取消，「所以從理論上講，這應該不會影響學校人數，但我們也不得不在密切觀察人數變化。」

教育局 預算 公校

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