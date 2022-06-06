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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

記者胡聲橋／紐約報導
狄納波利(右)交給雷諾索一張金額為8.74億元的巨型支票，呼籲民眾申領。(州主計長辦公室提供)
狄納波利(右)交給雷諾索一張金額為8.74億元的巨型支票，呼籲民眾申領。(州主計長辦公室提供)

州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)日前表示，他有8.74億屬於布碌崙(布魯克林)人，但卻無人認領的資金。現在有便捷的方式可以知道這些錢是否屬於自己，並能進一步通過相關程序領取。

狄納波利近日在區政廳公布一份關於布碌崙經濟復甦情況的新報告後，給了區長雷諾索(Antonio Reynoso)一張金額為8.74億元的巨型支票。州主計長的職責之一是管理積欠紐約人，但出於某些原因卻無人認領的錢。造成這些錢無人認領的原因包括：銀行帳戶被關閉，但裡面還有錢；支票沒有兌付；帳單被超額支付；遺囑沒有執行，以及許多其他原因。經過一段時間無人認領，這些錢就合法地歸主計長辦公室管理，但這些錢合法的主人可以到辦公室認領。

狄納波利辦公室管理全州超過170億元的無主資金。大部分會交給立法機構，以支付州政府的帳單，但主計長辦公室在儲備金中保留足夠的錢，而且隨著舊帳戶進入休眠，不斷有錢湧入，所以主計長辦公室每天可以向紐約人歸還約150萬元。迪納波利說，主計長辦公室的帳戶永遠不會過期，而且可以歸還的錢能追溯到1940年代。

申領這些錢很容易。首先登錄主計長的無人認領資金網站(https://www.osc.state.ny.us/unclaimed-funds)，點擊「現在搜索」(search now)，然後在搜索處輸入自己的名字，就可以知道主計長辦公室是否有屬於你的錢。主計長辦公室稱，網上申領這些錢大約需要兩周，必須提供相關身分證明。狄納波利建議民眾可幫親友，甚至過世的親人查看是否有屬於他們的錢。

也可打電話或寫信申領，電話：1(800)221-9311，郵寄地址是：State Comptroller's Office of Unclaimed Funds at 110 State Street, Albany, New York, 12236。

支票 布碌崙 布魯克林

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