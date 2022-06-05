萬人吶喊 皇后區驕傲遊行 闊別2年回歸

4.皇后區驕傲遊行，奇裝異服展現多元與包容。(記者鄭怡嫣╱攝影)

闊別兩年，紐約市 歷史最悠久、規模最大的同性、雙性與跨性別(LGBTQ )慶祝活動之一「第30屆皇后區驕傲遊行 和多元文化節」(Queens Pride Parade and Multicultural Festival)，5日在傑克森高地(Jackson Heights)登場，市長亞當斯(Eric Adams)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等民代，與不同族裔的同志、酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，為6月的「同志驕傲月」(Pride Month)拉開帷幕。

遊行創立於1992年，是紐約市第二悠久、規模第二大的LGBTQ遊行，當年，住在傑克森高地的男同志里維拉(Julio Rivera)在當地校園附近被殘忍殺害，恐同者們及保守派也強烈抵制將「彩虹生命教育課程」(Children of the Rainbow)納入紐約市公校課程體系，當時還是一名公校老師的前市議員卓姆(Daniel Dromm)公開出櫃，在其法拉盛的公寓中，與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)發起該遊行，提升LGBTQ團體能見度。

5日中午，遊行隊伍沿傑克森高地商業區37大道交89街行進，至37大道交75街結束，與會者手持「愛如果用來恨，該多麼糟糕」(Love is a terrible thing to hate)、「慶祝愛，慶祝多元」(Celebrate Diversity Celebrate Love)、「大聲與驕傲的一代」(Generations Loud and Pride)等標語，著紫色或多彩服裝，載歌載舞，沿途吸引約萬人駐足觀看，舞旗尖叫。

「我充滿了驕傲」(I'm full of pride)，市長亞當斯在遊行時說；「皇后區的多樣性不會將彼此分開」，市議員黃敏儀則表示，很高興在「同志驕傲月」為LGBTQ團體慶祝，近來，紐約市宣布將在公校設亞太裔歷史課程，遏制仇亞犯罪。驕傲遊行盛大舉行，也說明如果能教導青少年不論種族、宗教、性傾向等差異，彼此包容，就可促成更加開放的社會。

代表民主黨青年俱樂部參與遊行的陳熠表示，時隔兩年，感到民眾熱情不減，同志與酷兒遊行的規模不輸曼哈頓，這個社區文化與族裔多元，也是他的家，愛就是愛(Love is love)，很高興能為LGBTQ團體發聲。

在2017年至2018年，紐約市議會曾提出一項將有關LGBTQ內容納入學校課程的提案，但並未進入投票環節而束之高閣，之後市教育局與紐約市博物館合作，推出有關性別教育的「隱藏的聲音」(Hidden Voices series)的系列課程，供教師自由下載使用，但並非強制性的授課，5日的遊行活動上，也可見不少華人在內的新一代學生受好奇心驅使而來，近距離觀察LGBTQ的社區與慶祝活動。

16歲的學生林Alina與陳Venus說，參加了法拉盛民權中心(MinKwon Center)的青年項目，是人生中第一次觀看驕傲遊行，目的是出於「學習」，因為在課本中並未學到相關的內容，遊行現場五顏六色(colorful)，令人彈眼落睛，未預料會有如此多群眾。

21歲、半華裔、半菲律賓裔的Clifford Robin Temprosa表示，就像亞太裔歷史尚不在課本之中，LGBTQ的內容也不在，作為一個即將成年的紐約市的公民與移民，需要教授孩子們這些價值觀，當他們長大時，才能更好地理解社會中每一個團體、社區與文化，「我相信學習是通過設身處地地換位思考」。