媽媽幫助媽媽 華裔媽媽捐逾2000盎司母乳 免費送友人

新手媽媽張煒敏向醫院與牛奶銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；圖為張煒敏與七個月大的兒子Adam。（張煒敏提供)

「媽媽幫助媽媽」！ 皇后區居民張煒敏(Judy Cheung)育有一個七個月大的兒子，因她的母乳過多，她與家人一度自嘲是「奶牛」，為避免浪費母乳，她向醫院與牛奶 銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；全美配方奶嚴重短缺，她得知其他媽媽買不到配方奶，伸手援助，免費提供，讓孩子免於飢餓。

●與人為善 華人 媽媽捐母乳

張煒敏接受本報採訪時表示，出生在香港的她，兩歲時隨父母移居紐約，是一名資深的包裝設計師，去年年底迎來她的第一個孩子；她說，最初自己的母乳也只能讓孩子當「零食」吃，隨著孩子長大，她的母乳也變多，家中須買第二個冰箱專門存奶，「家人叫我『奶牛』，問我『怎麼這麼多奶？』」。

為了避免浪費配方奶，張煒敏在丈夫羅伯特(Robert)鼓勵下，決定捐贈母乳；她說申請捐贈前，牛奶銀行要求她通過體檢，保證她與孩子都健康的情況下，才接受捐贈，目前她向牙買加醫院與瓦爾哈拉(Valhalla)牛奶銀行各捐贈約1000盎司與1400盎司母乳，成為截止今年為止，捐贈母乳最多母親之一。

張煒敏說，全家人都支持她捐贈母乳，丈夫是她的「牛奶經紀人」，負責幫她儲存母乳並紀錄，父母也為她能幫到他人而自豪；她表示，因自家孩子純母乳餵養，起初並沒意識到配方奶短缺，直到難買到儲存母乳的小袋以及收到朋友的求助電話，她才了解全美配方奶短缺的現狀。

●買奶就像搶疫苗 全美配方奶短缺

根據零售店數據中心Datasembly統計，截止5月21日，僅在紐約市 地區，70%的嬰兒配方奶短缺；雖然市長亞當斯(Eric Adams)已簽署行政命令，宣布紐約市進入緊急狀態，以應對配方奶的短缺，但華人家長反映情況並未好轉。

華人媽媽馮曉瑩(Diana Feng)育有一個六個月大的女兒，因母乳不足，她選擇混合餵養孩子；她說，今年2月開始，她與丈夫發現配方奶越來越難買，尤其在好事多(Costco)購買六罐亞培(Abbott)包括數罐召回產品後，讓她一度陷入「奶粉荒」。

馮曉瑩說，她每日與丈夫花費大量時間在網上搜尋配方奶，但在過去數個月，無論是電商平台亞馬遜與實體商店目標百貨(Target)一時間都找不到配方奶，「就像是新冠疫苗剛出來，根本預約不到接種，買配方奶也是一樣的狀況」。

●媽媽幫助媽媽 免費分享母乳

馮曉瑩通過友人引薦，與張煒敏相識，告知自己的情況後，她獲贈了數百盎司的母乳，除了為自己孩子預留母乳外，她還把這些母乳分享給其他需要幫助的友人，幫助更多母親，「我非常高興、也很幸運，不是有人天天願意提供母乳，尤其不要一分錢」。

根據紐約牛奶銀行介紹，該中心可以儲存超過10萬盎司的母乳，其中60%到80%向醫院的早產兒與生病的孩子提供，其餘銷售給私人顧客；若沒有醫保支付，每盎司母乳的價格高達4.5元左右。

對此，張煒敏說，她並不知道母乳的市價，曾與先生笑稱她「捐贈了一大筆錢」，但她從未想過日後要收到捐贈方的回贈；她表示，自己也是一個新手媽媽，了解為人母的艱辛，若能伸手援助其他媽媽，她會義不容辭的幫忙。