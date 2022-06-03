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紐約猴痘確診數激增至5例 世衛：恐來不及控制

記者張心／紐約報導
紐約市猴痘確診數達到5例，在不到36小時內出現了3個新病例，圖為猴痘疫苗。路透
紐約市猴痘確診數達到5例，在不到36小時內出現了3個新病例，圖為猴痘疫苗。路透

根據紐約市衛生局最新消息，截止2日，紐約市的猴痘確診數量已經達到五例，並且是在不到36小時的時間內即出現了三個新病例，讓世界衛生組織(WHO)直言可能「來不及控制」。

市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)2日晚間在推特上發文，表示紐約市新增一名確診患者，被檢測出帶有猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)；截止目前，紐約市猴痘患者共計達到五個；雖然在紐約市猴痘還是很少見，但當局會盡力控制它的進一步傳播。

這是猴痘在不到36小時內，出現的第三個新病例，平均約半日一個新病例的傳播速度，使世界衛生組織的衛生官員們不知道是否已經「來不及控制」，「我們並不清楚現在遏止是不是已經晚了，世界衛生組織和所屬成員國正在努力做的是防止進一步傳播。」世界衛生組織猴痘研究項目負責人路易斯(Rosamund Lewis)在日內瓦的新聞發佈會上表示。

截止2日晚間，疾病管制和預防中心(CDC)表示，猴痘已在全美出現21個確診病例，在一週之內增加了一倍多。

在全球範圍內，世界衛生組織已至少在12個國家發現了猴痘病例。

猴痘 紐約市 檢測

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