紐約州1日起免燃油稅 每加侖省0.16元

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6月1日宣布，紐約州從即日起至今年12月31日停收燃油稅，預計將讓民眾每加侖節省0.16元油費。(記者曹健╱攝影)

通貨膨脹 已經讓民眾生活成本急劇飆升，紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)6月1日宣布，紐約州從即日起至今年12月31日停收燃油稅，預計將讓民眾每加侖節省0.16元油費；同時，州府也授權各地方政府減免地方燃油稅。

此項燃油稅減免此前已納入州府新財年預算案，根據州府信息，州府停收的燃油稅包括州機動車燃油消費稅(motor fuel excise tax)、州燃油消費稅(State sales tax)和大都會通勤交通區消費稅(Metropolitan Commuter Transportation District sales tax)。

霍楚表示，近幾個月來燃油價格飆升，傷害到工薪家庭和小商業者的利益，「因此這項稅費減免十分重要，相當於未來七個月將為民眾總計減少6億900萬元燃油支出；目前民眾正在經濟不景氣和通貨膨脹中掙扎，我們將繼續採取更多措施，減輕民眾的財務壓力，藏富於民。」

同時，州府還授權各地方政府繼續減免各地的燃油稅，目前全州已有20多個郡從6月1日起推出地方燃油稅減免；例如，洛克蘭郡(Rockland)等11各郡將僅對每加侖兩元部分的燃油徵稅，納蘇郡、蘇福克郡和威徹斯特郡等13個郡將只對每加侖三元部分的燃油徵稅。