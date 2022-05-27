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紐約市公校及周邊再有學生攜槍 一日三起 均配子彈

記者張晨／紐約報導
紐約市公校及周邊再有發現學生攜槍。(取自市長辦公室)
紐約市公校及周邊再有發現學生攜槍。(取自市長辦公室)

紐約市布朗士一小學操場26日下午再次發現了一把掉落在地的槍枝，市警調取周邊監控，試圖找到擁槍者；而在德州小學濫射案發生的幾天後，紐約市公校不斷傳出攜帶槍枝上學被查獲的案例，同日就接連發生了三起，且所有槍枝都配備了子彈。

警方表示，26日下午6時左右，一名建築工地工人報警稱，在布朗士PS 67 Mohegan小學的操場上發現了一把槍；而類似的案件也在同日分別發生在了另兩所市公校及周邊。

警方26日上午11時在在布魯克林Street Academy School附近發現了一把幽靈槍，警方稱，當時貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)校區的管理人員被一名女學生告知，她16歲的男友把槍放在學校外面的一個行李袋裡。

市教育局一名發言人表示，市警及校安保人員「根據學生的擔憂，立即並安全地找回了這個在校外發現的東西。」

他們對學校周邊進行了搜查，在學校街對面的灌木叢中發現了一個黑色行李包，裡面的一個尼龍盒子中裝著槍；一名執法人員表示，這把槍沒有上膛，但包裡有兩個裝有子彈的彈匣。

警方表示，目前有兩名男學生因此案被拘留問話，市警探員也持續在此地進行調查，查看監控錄像，試圖找出是誰把包放在了那裡。

另一起案件則發生在楊克斯，三名塞薩爾查維斯學校(Cesar Chavez School)七年級學生被發現傳遞一把BB槍。同學看到他們拿著武器，報告了校方。

楊克斯警長薩達(Edwin Quezada)表示，所幸這把BB槍沒有上膛，但預計會指控其中一名或多名學生；他呼籲，監護人需要立即採取行動。

「如果我們這些成年人不團結起來，學校對孩子們來說就不是安全的地方。」他敦促家長們更加關注孩子們的日常行為，比如在社交媒體上的帖子、留言，查閱上學的書包，看看他們都帶了什麼去學校。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)也在本周的記者會上表示，自今年年初以來，已經在公校內查獲了近20把槍枝，數量增加了大約300%；與此同時，其餘被查獲的危險器具也增至5546件，包括刀和其他鋒利物體，數量比疫情前增加了124%。

紐約市 公校 布朗士

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